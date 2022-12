Por qué el acceso a las bibliotecas y los libros es un derecho humano de los niños

Why access to libraries and books are a human right for children

The Gerald, 6th December

By Danny Scott

Texto completo

“Una biblioteca supera cualquier otra cosa que una comunidad pueda hacer para beneficiar a su gente. Es un manantial que nunca falla en un desierto.”

Andrew Carnegie

Esas son las palabras de Andrew Carnegie, nacido en Dunfermline. Un hombre que puso su dinero para financiar bibliotecas de préstamo en toda Escocia. Como condición para la financiación, los ayuntamientos tenían que adoptar la Ley de Bibliotecas Públicas, aplicada en Escocia desde 1853.

Los recortes en los servicios bibliotecarios públicos y escolares son una amenaza constante para muchas comunidades en Escocia y el resto del Reino Unido. Andrew Carnegie estaría horrorizado, y nosotros también.

¿Por qué? Una comunidad necesita cientos de interacciones diarias para prosperar. A medida que los espacios públicos se reducen en detrimento de los intereses privados, cada vez hay menos lugares para reunirse en nuestras ciudades y pueblos. Para contrarrestar esta situación están las bibliotecas.

Las bibliotecas construyen comunidades y reafirman nuestro tejido social. Reúnen a generaciones diversas en un espacio de una manera que pocos otros lugares pueden lograr, desde bebés en Bookbug Sessions, pasando por adolescentes en clubes extraescolares, hasta generaciones mayores que participan en grupos comunitarios.

Incluso en una situación de austeridad pronosticada, cerrar bibliotecas o despedir bibliotecarios escolares no debería estar sobre la mesa. Son un lugar simbólico. Indican que nosotros, como sociedad, creemos en la meritocracia. Demuestran que creemos que todos pueden y tienen las mismas oportunidades para tener una vida mejor en función de su capacidad. Como dijo el Dr. Seuss: “Cuanto más leas, más sabrás. Cuanto más aprendes, a más lugares vas”.

Las palabras del Dr. Seuss son las más pertinentes para los niños a los que sirven las bibliotecas. Parece una obviedad que los niños deberían tener acceso a los libros, y especialmente los niños pequeños, ya que es a menudo cuando se forma su amor por la lectura para toda la vida.

La respuesta natural de algunos podría ser señalar que los niños tienen abundante acceso a los libros en la escuela, pero esa es una suposición peligrosa.

Primary School Library Alliance informó recientemente que el 25% de las escuelas primarias en Escocia no tienen un área de biblioteca designada, la proporción más alta de los países del Reino Unido. Además, el 48% de las escuelas del Reino Unido que no tenían un espacio de biblioteca dedicado dijeron que la lectura de sus alumnos está restringida por los recursos limitados de la biblioteca y la disponibilidad de libros.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (firmada por el Reino Unido en abril de 1990 y ratificada por todos los estados miembros de la ONU, excepto Estados Unidos y Somalia, en 1992) incluye 5 artículos que apoyan esta tesis:

Artículo 6: Vida, Supervivencia y Desarrollo

«Todos los niños tienen derecho a la vida. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para garantizar que los niños sobrevivan y desarrollen todo su potencial»

Artículo 13: Libertad de Expresión

“Todo niño debe ser libre de expresar sus pensamientos y opiniones y de acceder a todo tipo de información, siempre que sea dentro de la ley”.

Artículo 17: Acceso a la Información de los Medios

«Todos los niños tienen derecho a recibir información confiable de una variedad de fuentes, y los gobiernos deben alentar a los medios de comunicación a brindar información que los niños puedan entender. Los gobiernos deben ayudar a proteger a los niños de materiales que puedan dañarlos».

Artículo 27: Nivel de vida adecuado

«Todos los niños tienen derecho a un nivel de vida que sea lo suficientemente bueno para satisfacer sus necesidades físicas y sociales y apoyar su desarrollo. Los gobiernos deben ayudar a las familias que no pueden permitírselo».

Artículo 31: Ocio, Juego y Cultura

«Todo niño tiene derecho a relajarse, jugar y participar en una amplia gama de actividades culturales y artísticas».

La lectura no es solo un juego, sino una de las aficiones más relajantes que existen. Las bibliotecas locales son los centros culturales de las comunidades a las que sirven y, a menudo, refugios seguros en las escuelas.

Al invertir en nuestras bibliotecas, decimos que valoramos la actividad cultural para todos. Es un mensaje poderoso. Dice mucho sobre quiénes somos y el país que aspiramos a ser.