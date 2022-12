Liderar mediante la diversificación de las colecciones: Una guía para la gestión de bibliotecas universitarias

Kara Bledsoe, Danielle Miriam Cooper, Roger C. Schonfeld, Oya Y. Rieger. Leading by Diversifying Collections: A Guide for Academic Library Leadership. Ithaka S+R, 2022

Texto completo

Las bibliotecas universitarias crean colecciones en el contexto de sus instituciones matrices, principalmente para apoyar la misión de investigación, enseñanza y aprendizaje de la institución. También crean colecciones que documentan y preservan el patrimonio cultural y científico de nuestra sociedad para representar una amplia gama de perspectivas. En estos esfuerzos, las universidades y sus bibliotecas están desarrollando enfoques que responden a los llamamientos a una mayor diversidad, equidad e inclusión (DEI), centrándose en la creación de un espacio para los grupos históricamente marginados y sus perspectivas. La dirección de las bibliotecas tiene un papel importante a la hora de garantizar que este trabajo se defienda y se dirija de forma eficaz, y esta guía está diseñada para apoyarlo. También decir que esta guía será de interés para un público más amplio interesado en la diversificación de las colecciones de la biblioteca, incluyendo especialmente a aquellos que se asociarán con el liderazgo para realizar los objetivos de la biblioteca en esta área.