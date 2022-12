Toolkit para demostrar y medir el impacto de la alfabetización con fuentes primarias en la enseñanza y el aprendizaje

Withers, Clare, Diana Dill, Jeanann Haas, Kathy Haines, and Berenika Webster. Library Impact Research Report: A Toolkit for Demonstrating and Measuring Impact of Primary Sources in Teaching and Learning. Washington, DC: Association of Research Libraries, December 9, 2022.

Como parte de la iniciativa Research Library Impact Framework de la ARL, un equipo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Pittsburgh abordó cómo las colecciones especiales apoyan la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.

Este proyecto desarrolló un conjunto de herramientas que permite medir el impacto del compromiso con las fuentes primarias. La Universidad de Pittsburgh (Pitt) trabajó inicialmente con la Universidad de California, Irvine (UCI) para desarrollar los resultados de aprendizaje de los estudiantes basándose en las Directrices ACRL/RBMS-SAA para la Alfabetización en Fuentes Primarias y utilizó un marco de modelo lógico para identificar tres tipos de resultados: iniciales (adquisición de nuevas habilidades y conocimientos), intermedios (cambio de comportamiento) y a largo plazo (cambio de estatus). Pitt estudió dos grupos sucesivos de su Archival Scholars Research Awards (ASRA), un programa semestral de becas para estudiantes universitarios que empareja a cada estudiante con un bibliotecario/archivero del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Pittsburgh (ULS) y un profesor mentor de Pitt para que participen en un proyecto de investigación en profundidad. A continuación, Pitt perfeccionó, amplió y probó el conjunto de herramientas para utilizarlo en las visitas a clase con el fin de evaluar el aprendizaje de los estudiantes y la actuación de los archiveros/bibliotecarios en apoyo de los objetivos de aprendizaje de los instructores.

El conjunto de herramientas de mapeo y evaluación desarrollado por Pitt puede aplicarse a la enseñanza con fuentes primarias en diferentes disciplinas y entornos institucionales.