Lograr la viabilidad de los medios de comunicación de servicio público en entornos difíciles

Deane, James, Pierre François Docquir, Winston Mano, Tarik Sabry, y Naomi Sakr. Achieving Viability for Public Service Media in Challenging Settings. University of Westminster Press. University of Westminster Press, 2020.

Ante los retos que plantea el cambiante panorama de los medios de comunicación digitales, una serie de organismos internacionales siguen respaldando los medios de comunicación de servicio público (MSP) como un componente esencial de la democratización. Sin embargo, ¿cómo pueden los MSP lograr la viabilidad en entornos en los que los modelos de independencia y credibilidad de los medios de comunicación son desconocidos o rechazados por los líderes políticos?

La respuesta se encuentra en un enfoque holístico que no se centra en los medios de comunicación ni es derrotista sobre el lugar de los MSP en un paisaje marcado por la preferencia generalizada de las generaciones más jóvenes por las plataformas de los medios sociales. Hay más formas de trabajar en favor de los MSP de las que a menudo se reconocen. Una amplia investigación de las ONG de medios de comunicación y de los académicos demuestra el potencial de diversos enfoques graduales para integrar los valores y mecanismos de los MSP. Es tan probable que estos enfoques impliquen a las instituciones reguladoras y de concesión de licencias, a los sindicatos de profesionales de los medios de comunicación, a las audiencias, a los grupos de defensa o a las plataformas de medios sociales como a los propios productores de contenidos.

Este informe de política examina los problemas, la investigación y las opciones políticas para lograr la viabilidad de los MSP. Concluye con seis recomendaciones relevantes para los responsables políticos, los profesionales y los especialistas en estudios de medios.