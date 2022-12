Diez Prácticas Recomendadas para la Gestión de Preprints en Repositorios Generalistas e Institucionales

“Ten Recommended Practices for Managing Preprints in Generalist and Institutional Repositories”. COAR, ASAPbio, 2022

Texto completo

A medida que el intercambio de preprints se vuelve más común, necesitamos un ecosistema cohesivo y sostenible para apoyar a los investigadores de todo el mundo.

Actualmente, existen numerosos vacíos en la cobertura geográfica y de dominio y algunos autores optarán por depositar sus resultados de investigación en otro tipo de repositorio, como un repositorio institucional o generalista. Por ejemplo, muchos servidores de preprints existentes solo permiten envíos en inglés, lo que limita las opciones para los investigadores que trabajan en otros idiomas. O bien, los investigadores pueden querer tener su versión preliminar alojada en su propio país o región para cumplir con las políticas nacionales u otras preferencias.