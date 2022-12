Bibliografía sobre preservación digital: un estudio sobre diferentes soportes de información.

Miguel Ángel Márdero Arellano, Gildenir Carolino Santos. Bibliografia sobre preservação digital: um levantamento nos diversos suportes informacionais. La Plata: Universidad de La Plata, 2021

Texto completo

Esta obra organizada pelos membros do Grupo de Pesquisa «Estudos e Práticas de Preservação Digital» da Rede Cariniana traz à tona, por meio de uma variada coletânea a partir deste volume 1, uma compilação do estado da arte sobre Preservação Digital, arrolada no periodo de 30 anos, no Brasil e no mundo, organizado por vinte e uma (21) áreas temáticas dentro da área central sobre preservação digital, e estruturada pela compilagem de referências e bibliografias nos diversos suportes informacionais (livros, periódicos, sites, CD-ROM, etc.), aprimorando-se como uma fonte de referência para novos e futuros levantamentos bibliográficos a existir sobre o assunto.