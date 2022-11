La catalogación, clasificación y ordenación de novelas gráficas en bibliotecas públicas

Cunningham, Donald Philip. «The Cataloguing and Shelving of Graphic Novels: A Comparison of Public Librarian and Patron Perceptions», 2012.

Con el reciente auge de la cultura pop, la novela gráfica ha buscado su lugar en nuestras bibliotecas públicas. Siempre ha habido problemas sobre dónde colocar, y cómo clasificar y archivar este formato a menudo problemático. Aunque se ha debatido mucho, se ha investigado muy poco en este campo, y no se han buscado las opiniones de quienes utilizan las colecciones de novela gráfica, así como de quienes no lo hacen.

El objetivo de este proyecto es comparar las opiniones de tres grupos con respecto a la ubicación y clasificación de las novelas gráficas en las bibliotecas públicas: los bibliotecarios públicos, los lectores de novelas gráficas y los que no leen novelas gráficas. Para ello, se utilizó un método mixto. Se entrevistó a cuatro bibliotecarios públicos de los alrededores de Otago y Southland para conocer sus opiniones, mientras que se realizó una encuesta entre los usuarios de las bibliotecas para descubrir la opinión de los lectores y no lectores de novela gráfica sobre este tema. Esta encuesta se dirigió a los usuarios de las mismas bibliotecas en las que trabajaban los entrevistados, y en total se recogieron 41 respuestas útiles. La investigación descubrió que la opinión de los bibliotecarios no era el principal factor que afectaba a la forma en que las bibliotecas trataban las colecciones de novela gráfica. Es más probable que estén influenciados por otros factores, como las restricciones de espacio. Las opiniones de los bibliotecarios también tendían a coincidir con las de los lectores de novela gráfica, más que con las de los no lectores.

La investigación también proporciona un fuerte mandato para que las bibliotecas públicas creen colecciones separadas de novela gráfica, ya que tanto los lectores como los no lectores están de acuerdo en que las bibliotecas públicas deberían tener colecciones de novela gráfica.