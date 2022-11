Técnicas de Estudio de los Medios y la Comunicación: guía del estudiante

Specht, Doug. The Media and Communications Study Skills Student Guide. University of Westminster Press, 2019.

Todos los consejos, ideas y sugerencias que se dan a los estudiantes del Máster en Medios de Comunicación, y que éstos solicitan, se reúnen en una guía accesible y fácil de usar para ayudar a los estudiantes a estudiar de forma más eficaz.

Basada en muchos años de enseñanza de técnicas de estudio y en cientos de diapositivas y folletos de conferencias, esta introducción abarca una serie de técnicas generales y genéricas que el autor relaciona específicamente con los estudios de medios y comunicación. Además de la mecánica de la escritura y las presentaciones, el libro también muestra cómo los estudiantes pueden trabajar y comprometerse con los elementos críticos y contemplativos de sus carreras, a la vez que conservan la motivación y perfeccionan sus habilidades de gestión del tiempo.

Por supuesto, también se abordan los aspectos prácticos de la lectura, la escritura, la comprensión oral, los seminarios y la temida disertación y los ensayos. Además, se ofrecen consejos sobre las referencias, las citas y el estilo académico para aquellos a los que les preocupa la gramática y la expresión inglesa.

Aunque está dirigido principalmente a los estudiantes de posgrado, tiene una importante relación con el trabajo de grado, por lo que este libro también resultará útil para los lectores de grado superior, tanto si utilizan el inglés como primera como segunda lengua.