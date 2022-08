La Biblioteca de Oakville ofrecerá taquillas refrigeradas para alimentos para atender necesidades específicas

Majumdar, Amrita RC. «Oakville Library to Offer Refrigerated Food Lockers to Serve Unique Needs». Oakville News, 19 de agosto de 2022.

Ver completo

A finales del verano, la Oakville Public Library (OPL) planea añadir armarios refrigerados personalizados para alimentos en su sucursal de Woodside para satisfacer las necesidades únicas de las personas que pueden tener un perfil dietético específico o limitaciones de tiempo.

Marcus Logan, Director de Desarrollo y Participación de la Comunidad de la OPL y apasionado de la seguridad alimentaria, introdujo hace tres años los estantes de alimentos en la biblioteca para los locales necesitados. «Hay madres solteras y personas sin hogar que a menudo vienen a la biblioteca, comenta.

«Vimos sus necesidades y comenzamos con dos estantes de alimentos en 2019- que ahora han ampliado a 10, además de los refrigeradores de Food for Life«, agrega. Con el tiempo, OPL planea ampliar los estantes de alimentos en las ocho sucursales.

A finales del verano de 2022, la sucursal de Woodside tendrá una nevera comunitaria y taquillas con características personalizadas añadidas, gracias a la asociación de OPL con Food for Life («Programa de recuperación de alimentos frescos»).

Las taquillas refrigeradas Good Food pueden almacenar alimentos para hasta cinco días. Una familia local de Oakville ha patrocinado estos frigoríficos, cada uno de ellos de 18 x 12 pulgadas. Para empezar, Food for Life instalará un mínimo de ocho y un máximo de 16 taquillas, en función de las necesidades de OPL.

Las personas con restricciones dietéticas específicas, las familias monoparentales con problemas de gestión del tiempo o las que se alojan en un refugio temporal en la biblioteca y sus alrededores pueden recoger los alimentos de estos armarios cuando les convenga.

Además de hacer frente a la pobreza alimentaria con esta taquilla de libre acceso, la OPL pretende ayudar a segmentos de la población que quizá no participen en el apoyo de la sociedad ni se relacionen con otras personas con regularidad.

La ventaja de estas taquillas es que varias personas pueden utilizarlas una vez vaciadas por el usuario anterior y reabastecidas por los voluntarios y el personal.

El banco de alimentos de la OPL «no está diseñado para ser un apoyo continuo» y es más bien un apoyo de emergencia disponible durante la transición o la falta de acceso a otros programas de apoyo alimentario, aclara Graham Hill, Director Ejecutivo de Food for Life. Añade que la biblioteca llena el vacío temporal de quienes no cumplen los criterios de elegibilidad de otros programas alimentarios tradicionales o están en tránsito. Añade que siempre hay cola para recoger los alimentos, y que en una hora de reposición, muchas veces, las estanterías de alimentos se vacían.

Logan explica que muchas personas marginadas acuden a la biblioteca en busca de Internet, compromiso social y calor. «Ofrecerles acceso a la comida es hacer que el individuo se involucre con el apoyo adecuado. Pero no es un programa completo y nunca se pretende que lo sea».

«Este programa de apoyo alimentario es un ejemplo de cómo las organizaciones están pensando de forma diferente para la construcción de la comunidad y el personal de la OPL asume el liderazgo para satisfacer las necesidades individuales llevando a cabo esta iniciativa», menciona Hill.