¿Qué es un DOI y para que sirve?

Los DOIs o Identificadores de Objetos Digitales se han convertido en algo omnipresente en nuestro ecosistema académico hasta el punto de que la mayoría de los investigadores de hoy en día están al menos vagamente familiarizados con la idea.

Cualquier contenido académico puede perder su URL, y aparecer la frase «Error 404» es decir, que el link es inaccesible porque el documento fue borrado o cambiado en cualquier momento. Para solucionar este problema nació el DOI de Crossref: un identificador persistente

Los DOIs son un identificador único y persistente para los artículos, pero tener un DOI no tiene relación con la calidad del artículo. Pero, utilizar el DOI para buscar la URL es más fiable que enlazar con la URL directamente. La idea es que cada vez que la ubicación del contenido académico en la web cambia, el propietario del contenido está obligado a actualizar el enlace al que resuelve el DOI. Por lo tanto, siempre que apuntemos al DOI, se nos enviará a la URL correcta actualizada, lo que reduce la perdida de enlaces.

La actualización de la resolución del DOI puede deberse a un cambio en la estructura interna del sitio web del editor, pero también puede deberse a que el propietario del contenido venda la revista a otro editor.

A menudo se asume que cada contenido único se registra con uno y sólo un DOI y, aunque esto suele ser cierto, hay excepciones. El propio análisis de Crossref en 2020 detectó un 0,8% de duplicados. Hay varias razones para ello. Por ejemplo, si un editor adquiere el control de una revista existente, debería comprobar que el control de los dois correspondientes se transfiere a ellos también y actualizar los enlaces de acuerdo, sin embargo, algunos editores pueden simplemente acuñar sus propios DOIs que lleva a esa duplicación.

Los DOI en general se utilizan hoy en día para algo más que para resolver contenidos. Por un lado, para cumplir la simple función de ser un ID persistente, es necesario mantener metadatos para cada DOI. Como mínimo se necesitaría el DOI y la URL a la que resolver. Obviamente, el DOI también estaría asociado a los metadatos habituales que describen el objeto digital, por ejemplo, el título, el autor, etc.

Pero, además, los metadatos asociados a cada DOI se han ampliado para abarcar múltiples aspectos del objeto, lo que ha dado lugar a interesantes e importantes servicios creados en torno a ellos, como el apoyo a las actualizaciones/comprobaciones de retracción, las comprobaciones de plagio y la búsqueda de citas.

El aspecto clave es que los DOIs pueden expresar relaciones entre DOIs y dado que los DOIs pueden ser usados para una variedad de objetos más allá de los artículos publicados en revistas, como por ejemplo para conjuntos de datos, preprints, revisiones por pares, subvenciones y más, se obtienen muchas posibilidades interesantes.

Por ejemplo, puede vincular un conjunto de datos con un DOI de Datacite a un artículo publicado de la revista Version of Record con un DOI de Crossref. O podría vincular un preprint con un DOI de Crossref con otro DOI de Crossref para la versión publicada del registro.

Una vez que se dispone de una red de objetos de investigación conectados entre sí, podemos crear redes de objetos académicos, lo que Crossref denomina un «nexo de investigación de artículos» que puede utilizarse para realizar consultas para responder a preguntas relevantes. Y, por supuesto, los DOI son sólo un tipo de de identificadores persistentes (PID) . Los DOI pueden incluir otros PID en sus campos, como ORCID para los autores y ROR para las afiliaciones, y al recopilar las relaciones entre dichos PID, se obtiene el gráfico de PID.

En resumen:

Los DOIs no son emitidos sólo por Crossref, existen otras agencias de registro de DOIs* Los DOIs no se refieren sólo a los enlaces, sino también a los metadatos Los DOIs de Crossref tienen muchos servicios más allá del registro de contenidos para enlazar, por ejemplo, la comprobación de similitud, Crossmark Los DOIs permiten el registro de contenidos no sólo de artículos de revistas sino también de contenidos publicados (preprints, blogs) y más. Los DOIs de Crossref permiten crear relaciones entre los DOIs, por ejemplo, de preprints a VoR (Version of Record), de conjuntos de datos a artículos de revistas, de informes de revisión por pares a artículos, etc.

En realidad, hay 12 agencias de registro de DOI (RA) que pueden registrar o «acuñar» DOIs. La más famosa y popular utilizada por los editores de revistas es Crossref, por supuesto, pero también puede encontrar DOIs registrados de Datacite y raramente otros DOIs de otros como CNKI y Airiti (contenido de China), KISTI (coreano), JaLC (Japón).

Basado en: «5 Things You May Not Know about DOIs or Why There Is More to DOIs than Meets the Eye». Accedido 30 de agosto de 2022. http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com/2022/04/5-things-you-may-not-know-about-dois-or.html.