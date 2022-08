¿Por qué los artículos de las colaboraciones internacionales reciben más citas?

Diagrama de caja de las citas de colaboración locales, nacionales e internacionales.

Velez-Estevez, A., P. García-Sánchez, J. A. Moral-Munoz, y M. J. Cobo. «Why Do Papers from International Collaborations Get More Citations? A Bibliometric Analysis of Library and Information Science Papers». Scientometrics, 22 de agosto de 2022. https://doi.org/10.1007/s11192-022-04486-4.

La actividad científica se ha vuelto cada vez más compleja en los últimos años. Por ello, la necesidad de colaboración internacional en materia de investigación se ha convertido en una pauta común en la ciencia. En este panorama actual, los países se enfrentan al problema de mantener su competitividad y, al mismo tiempo, cooperar con otros países para conseguir resultados de investigación relevantes. En este contexto internacional, las publicaciones procedentes de colaboraciones internacionales tienden a lograr un mayor impacto científico que las nacionales. Para diseñar políticas que mejoren la competitividad de los países y organizaciones, se hace necesario, por tanto, comprender los factores y mecanismos que influyen en los beneficios y el impacto de la investigación internacional. En este sentido, el objetivo de este estudio es confirmar si las diferencias de impacto entre las colaboraciones internacionales y domésticas se ven afectadas por sus temas y estructura.

Para realizar este estudio, examinamos la categoría Library and Information Science de la base de datos Web of Science entre 2015 y 2019. Se utilizó un enfoque de análisis de mapas científicos para extraer los temas y su estructura según el tipo de colaboración y en toda la categoría (2015-2019). También se buscaron diferencias en estos aspectos temáticos en los países principales y en las comunidades de países colaboradores. Los resultados mostraron que el factor temático influye en el impacto de la investigación internacional, ya que los temas de este tipo de colaboración se encuentran en la vanguardia de la categoría de Biblioteconomía y Documentación (por ejemplo, tecnologías como la inteligencia artificial y los medios sociales se encuentran en la categoría), mientras que las colaboraciones nacionales se han centrado en temas más consolidados (por ejemplo, bibliotecas académicas y bibliometría). Por tanto, las organizaciones, los países y las comunidades de países deben tener en cuenta este factor temático a la hora de diseñar estrategias para mejorar su competitividad y colaborar.