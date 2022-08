Ampliar imagen

Las Recomendaciones de Ciencia Abierta de la UNESCO establecen cuatro pilares de la Ciencia Abierta (figura adaptada de los gráficos CC-BY de las Recomendaciones de la UNESCO. Los principales hitos incluyen la creación de nuestro propio repositorio de datos, la adopción de los principios FAIR, la promoción e integración de los preprints y la colaboración con otras plataformas para contribuir a una infraestructura de publicación del siglo XXI.

La ciencia abierta ha cobrado impulso en la última década, y GigaScience, desde su lanzamiento hace una década, ha tenido como objetivo impulsar la publicación científica más allá de hacer que los artículos sean de acceso abierto y hacer que todo el proceso de investigación sea abierto y esté disponible como parte del proceso de publicación. Antes del lanzamiento de la revista, en julio de 2012, los editores se propusieron hacer de la publicación algo más que una presentación narrativa del trabajo ya realizado y convertirla en un proceso totalmente abierto.

Casi 10 años después del lanzamiento de GigaScience, la UNESCO publicó sus Recomendaciones de Ciencia Abierta. Teniendo esto en cuenta, mirando hacia atrás, nos alegramos de haber contribuido de diversas maneras al objetivo de la UNESCO de «fomentar una cultura de Ciencia Abierta y alinear los incentivos para la Ciencia Abierta» desde el principio, y, más aún, de utilizar esas recomendaciones para guiar nuestro camino hacia el futuro: abrazar realmente todo el espectro de información, herramientas y acceso a la Ciencia Abierta para todos los participantes en los esfuerzos científicos.

Desde su lanzamiento hace 10 años, GigaScience ha trabajado para crear la Ciencia Abierta en el ámbito editorial. Los pilares aquí expuestos nos proporcionan un mapa para ver dónde hemos estado, pero también hacia dónde tenemos que ir para seguir alcanzando nuestros objetivos. En cuanto al «Conocimiento Científico Abierto», tenemos una licencia CC-BY de Creative Commons obligatoria para los contenidos narrativos, las exenciones CC0 para los datos y las licencias OSI y OSHW para el software y el hardware de código abierto. Se han promovido los datos abiertos mediante el desarrollo del repositorio interno GigaDB y se ha ordenado que los datos de las publicaciones se alojen aquí o en una base de datos abierta apoyada por la comunidad. También se exige a los autores que pongan a disposición su código fuente a través de GitHub. Mediante la integración con servidores de preprints y plataformas abiertas de revisión por pares como publons, bioRxiv y Sciety, Se ha promovido la transparencia y el acceso temprano al conocimiento.

Para la «Infraestructura de Ciencia Abierta», se han establecido integraciones de terceros para permitir la interacción con contenidos como protocols.io, hypothes.is, sketchfab, Stencila, CodeOcean con el servidor GigaGalaxy.net.

La participación en el espacio físico ha sido a través de las fiestas «Bring Your Own Data» y los talleres de Carpentries. Aunque se ha comenzado a trabajar en la «Participación abierta de los actores sociales», esto sigue siendo un trabajo en progreso, ya que no se ha integrado en los flujos de trabajo de publicación, pero se ha experimentado en este ámbito a través de los proyectos de ciencia ciudadana BauhiniaGenome, así como el apoyo y la promoción de hackathons y proyectos de innovación abierta, como ser revisores para la competición estudiantil International Genetically Engineered Machine (iGEM). El área que requiere un mayor esfuerzo para el futuro se encuentra en el pilar de «Diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento». Aquí se ha iniciado ese proceso reduciendo las barreras del coste y del idioma. Aunque se exige a los autores que sigan la normativa y las normas éticas adecuadas mediante la acreditación del conocimiento local y comunitario en los procesos, esto todavía no se promueve activamente como parte de las actividades de publicación. Este cuarto pilar es claramente el ámbito que se pretende abarcar a medida que se avanza en la segunda década de publicación.

