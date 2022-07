Los niños y adolescentes pasan ahora más tiempo viendo TikTok que YouTube

Kids and teens now spend more time watching TikTok than YouTube, new data shows Sarah Perez@sarahintampa / TC 10:26 PM GMT+2•July 13, 2022

Ver original

Los niños y adolescentes pasan ahora más tiempo viendo vídeos en TikTok que en YouTube. De hecho, esto ha sido así desde junio de 2020, mes en el que TikTok empezó a superar a YouTube en cuanto a la media de minutos diarios que las personas de entre 4 y 18 años pasaban accediendo a estas dos plataformas de vídeo tan competitivas. Ese mes, TikTok superó a YouTube por primera vez, ya que este grupo demográfico más joven comenzó a promediar 82 minutos por día en TikTok frente a un promedio de 75 minutos por día en YouTube.

En los años siguientes, TikTok ha seguido dominando con los usuarios más jóvenes. A finales de 2021, los niños y adolescentes veían una media de 91 minutos de TikTok al día, frente a los 56 minutos diarios que dedicaban a YouTube, a nivel global.

Estos nuevos datos se basan en el uso que los niños y adolescentes hacen de TikTok y YouTube en todas las plataformas, y han sido recopilados para TechCrunch por el fabricante de software de control parental Qustodio mediante un análisis de 400.000 familias que tienen cuentas en su servicio de control parental. Los datos representan su uso real de aplicaciones y sitios web, no una estimación.

Y para ser claros, estas cifras son promedios. Eso significa que los niños no se sientan necesariamente a ver una hora y media de TikTok y una hora de YouTube cada día. En cambio, los datos muestran cómo las tendencias de visualización han cambiado con el tiempo, donde algunos días los niños verán más vídeo en línea que otros, y cambiarán entre sus aplicaciones favoritas.

Sin embargo, el panorama más amplio que dibujan estos datos es uno en el que la mayor plataforma de vídeo del mundo puede estar perdiendo su control sobre la próxima generación de usuarios de la web, en concreto, la Generación Z y la Generación Alfa. La generación Z suele incluir a las personas nacidas entre mediados y finales de los años 90 y la década de 2010. Por su parte, la Gen Alpha -una generación cuya infancia fue puesta en pausa por Covid, para luego ser impulsada por Internet- incluye a los nacidos después de principios y mediados de la década de 2010.

En un informe anual anterior, Qustodio había analizado el uso de las aplicaciones por parte de los niños y descubrió que TikTok se acercaba a YouTube en términos de tiempo medio invertido. Sin embargo, ese informe examinó los datos de una manera un tanto torpe. Había incluido el uso de aplicaciones de principios de 2020 en un informe centrado en gran medida en las tendencias de 2019, una decisión que la empresa había tomado en su momento para destacar el aumento de la conectividad que se estaba produciendo al principio de la pandemia. El informe también se centraba en un puñado de mercados principales, en lugar de en las tendencias globales.

Los nuevos datos, recopilados a petición de TechCrunch, se han depurado para ofrecer una imagen más clara del cambio interanual en las tendencias de visualización de vídeos entre los usuarios más jóvenes de la web.

Según las conclusiones de la firma, YouTube seguía estando a la cabeza en 2019, ya que los niños y adolescentes pasaban una media de 48 minutos en la plataforma a nivel global, frente a los 38 minutos de TikTok. Pero con el cambio de uso que se produjo en junio de 2020, TikTok quedó por encima en el conjunto de 2020, con una media de 75 minutos al día, frente a los 64 minutos de YouTube.

Este último año, los promedios se distanciaron aún más. En 2021, este grupo demográfico más joven pasó una media de 91 minutos al día en TikTok frente a solo 56 minutos en YouTube.