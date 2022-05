Hirschler, K. A Monument to Medieval Syrian Book Culture: The Library of Ibn ʿAbd al-Hādī. Edinburgh University Press, 2019.

Texto completo

Este libro analiza la mayor colección privada de libros del Oriente Medio árabe preotomano de la que tenemos tanto un rastro de papel como un corpus superviviente de los manuscritos que una vez estuvieron en sus estantes: la Biblioteca Ibn ʿAbd al-Hādī de Damasco.