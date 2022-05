Amazon Kindle admitirá el formato ePub a través del servicio Kindle Personal Documents

Learn About Sending Documents to Your Kindle Library

Ver información

Amazon ya permite enviar por correo electrónico archivos EPUB (.epub) a tu dirección de correo electrónico de Amazon Kindle (@kindle.com o @free.kindle.com). Anteriormente esto no estaba oficialmente soportado, pero Amazon ha actualizado su documentación y lista EPUB como un tipo de archivo soportado en su Servicio de Documentos Personales Kindle.

Por lo tanto, ya no es necesario convertir los archivos EPUB a MOBI antes de enviarlos por correo electrónico a tu dirección Kindle. Esto no significa necesariamente que los dispositivos y las aplicaciones Kindle vayan a ser compatibles de forma nativa con los archivos EPUB, pero sí que ya no es necesario convertir estos libros a un formato compatible antes de enviarlos por correo electrónico a tu Kindle.

En un posible golpe a todas las aplicaciones y sitios web que han aparecido junto al Kindle de Amazon para agilizar el proceso de conversión de archivos de libros electrónicos EPUB al formato de archivo propio del lector electrónico, el Servicio de Documentos Personales de Kindle finalmente soportará los archivos EPUB, ampliando el lugar donde los usuarios pueden obtener su contenido.

Kindle Personal Documents Service es una herramienta gratuita que permite enviar archivos a los dispositivos compatibles registrados en la cuenta de Amazon. Envía los documentos desde una dirección de correo electrónico autorizada o desde la aplicación Send to Kindle, si está disponible. La dirección de correo electrónico que tengas autorizada admite los siguientes tipos de archivo:

MOBI (.AZW, .MOBI) (ya no es compatible con las funciones más actualizada de Kindle)

Microsoft Word (.DOC, .DOCX)

HTML (.HTML, .HTM)

RTF (.RTF)

Texto (.TXT)

JPEG (.JPEG, .JPG)

GIF (.GIF)

PNG (.PNG)

BMP (.BMP)

PDF (.PDF)

EPUB (.EPUB)

La página de ayuda también señala que Amazon está planeando dejar de admitir el envío de archivos MOBI más antiguos a través del servicio Send to Kindle. «A partir de finales de 2022, ya no podrás enviar archivos MOBI (.AZW, .MOBI) a tu biblioteca mediante el servicio de envío a Kindle», dice la página. «Este cambio no afectará a los archivos MOBI que ya estén en tu biblioteca Kindle. MOBI es un formato de archivo antiguo y no es compatible con las nuevas funciones de Kindle para los documentos.»