La baja alfabetización equivale a una sentencia de muerte temprana: las personas mayores con una alfabetización sanitaria inadecuada tienen una tasa de mortalidad un 50% mayor

No saber leer no sólo dificulta la vida cotidiana. El bajo nivel de alfabetización perjudica la capacidad de las personas para obtener información crítica sobre su salud y puede acortar drásticamente sus vidas.

Un estudio de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern muestra que las personas mayores con una alfabetización sanitaria inadecuada tienen una tasa de mortalidad un 50 por ciento mayor a lo largo de cinco años que las personas con una capacidad de lectura adecuada. La alfabetización sanitaria inadecuada o baja se define como la incapacidad de leer y comprender materiales básicos relacionados con la salud, como los envases de las recetas, los resguardos de las citas médicas y los formularios del hospital.

Según el estudio, los bajos conocimientos sanitarios fueron el principal factor de predicción de la mortalidad después del tabaquismo, superando también los ingresos y los años de educación. La mayor parte de la diferencia de mortalidad entre las personas con un nivel de alfabetización inadecuado se debió a las mayores tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

«Es una cuestión de vida o muerte», dijo el doctor David Baker, autor principal del estudio y jefe de medicina interna general de la Facultad Feinberg. «El exceso de muertes entre las personas con bajo nivel de alfabetización era enorme. La magnitud de esto nos impactó».

«Cuando los pacientes no saben leer, no son capaces de hacer las cosas necesarias para mantenerse sanos», señaló Baker. «No saben cómo tomar sus medicamentos correctamente, no entienden cuándo deben buscar atención médica y no saben cómo cuidar sus enfermedades». Baker cree que por eso tienen muchas más probabilidades de morir.

Más de 75 millones de adultos en Estados Unidos sólo tienen conocimientos sanitarios básicos o por debajo de los básicos, según la National Assessment of Adult Literacy de 2003.

«Hay un cierto conjunto mínimo de habilidades de lectura que se requieren para poder hacer las cosas que se espera que haga un paciente», dijo Baker. «Y si alguien está por debajo de ese nivel, le van a pasar cosas malas».

El estudio de Northwestern comenzó en 1997, cuando asistentes de investigación entrevistaron a 3.260 pacientes de Medicare de 65 años o más en Cleveland, Tampa, Miami y San Antonio. Los investigadores preguntaron por la raza/etnia de los participantes, su nivel de formación, sus ingresos, sus conductas de salud (tabaquismo, consumo de alcohol, ejercicio) y sus enfermedades crónicas (diabetes, asma, artritis, hipertensión, enfermedades cardíacas, cáncer, depresión).

Los participantes completaron una prueba de conocimientos sanitarios que incluía pasajes de lectura y materiales relacionados con la salud, como frascos de pastillas, que requerían la comprensión de números. A continuación, en 2003, los investigadores determinaron qué participantes habían muerto durante los seis años posteriores a la entrevista cotejando sus nombres con el Índice Nacional de Defunciones.

Los resultados demuestran que es muy necesario que los profesionales sanitarios encuentren mejores formas de educar a los pacientes con bajo nivel de alfabetización sobre su salud.

«Tenemos que utilizar un lenguaje sencillo», dijo Baker. «No estamos hablando de simplificar el material. Hablamos de utilizar un lenguaje sencillo que la persona media pueda entender». Le gustaría desterrar la jerga médica del lenguaje de los médicos y de los materiales educativos sobre salud. Un ejemplo es decir «azúcar» en lugar de «glucosa» cuando se habla de diabetes.

Muchos conceptos también son más fáciles de entender a través de gráficos y multimedia que con palabras. «Si una imagen vale más que mil palabras, una película puede valer más que 10 imágenes», afirma Baker. «Así, si vas a explicar a alguien con una enfermedad llamada insuficiencia cardíaca que su corazón no está bombeando lo suficiente, una imagen en movimiento puede mostrar esto mucho más claramente que las palabras o una imagen fija».

A menudo, los pacientes con bajo nivel de alfabetización necesitan múltiples repeticiones para comprender plenamente la información. «Hay que aprender a repetir el material o las instrucciones hasta que alguien sea capaz de repetirlo con sus propias palabras o de responder a preguntas sobre el material», explica Baker.

Baker y sus colegas están diseñando actualmente materiales de educación sanitaria más sencillos para los pacientes sobre el cáncer colorrectal, el asma y la diabetes. Están trabajando directamente con los pacientes para encontrar las mejores palabras y métodos para explicar la información sanitaria.

Se necesita mucho más trabajo, dijo Baker. «En el caso del asma y la diabetes, ahora sabemos realmente qué palabras utilizar para que nos entiendan. Pero hay cientos de otros temas que no hemos abordado. En esos, creo que seguimos haciendo un mal trabajo».

Los cambios beneficiarán a todos los pacientes, sobre todo a los de mediana edad y mayores. Las funciones mentales comienzan a declinar a partir de los 30 años y la comprensión lectora es mucho menor entre los ancianos. A medida que nuestra población envejece, dijo Baker, es seguro que aumentará el problema de los conocimientos sanitarios inadecuados y la necesidad de mejorar los métodos de educación y comunicación sanitaria.