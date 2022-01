Fomentar una sociedad digitalmente inclusiva en China: el potencial de las bibliotecas públicas

World Bank. Fostering a Digitally Inclusive Aging Society in China : The Potential of Public Libraries. World Bank, 2014

El Banco Mundial ha apoyado esta política a través del programa China Rural Information and Communications: Asistencia técnica para el diseño y la evaluación del impacto, cuyo objetivo es ayudar al gobierno a tomar decisiones sobre la posible ampliación de los proyectos piloto de TIC innovadores y generar y difundir conocimientos sobre el impacto de las TIC en las zonas rurales de China. Se llevaron a cabo tres actividades centradas en un trío de provincias (Guizhou, Jilin y Shandong) (a) una encuesta sobre la demanda para evaluar el acceso a las TIC en las zonas rurales y sus actitudes; (b) un estudio sobre las bibliotecas que incluye la situación del uso de las TIC en las bibliotecas rurales; y (c) una evaluación de impacto limitada para examinar cómo han afectado las intervenciones de las TIC a los usuarios rurales.