¿Las bibliotecas públicas mejoran la calidad de la educación? Cuando la provisión de bienes públicos no es suficiente.

Rodriguez Lesmes, Paul, et al. Are Public Libraries Improving Quality of Education?: When the Provision of Public Goods Is Not Enough. Working Paper, World Bank, septiembre de 2015

Texto completo

Este trabajo analiza la relación entre las infraestructuras públicas relacionadas con la educación y la calidad de la enseñanza en las escuelas. El análisis utiliza un estudio de caso sobre el establecimiento de dos grandes bibliotecas públicas de alta calidad en zonas de bajos ingresos en Bogotá, Colombia.

Se evalúa el impacto de estas bibliotecas en la calidad de la educación comparando los resultados de las pruebas nacionales (SABER 11) de las escuelas cercanas y lejanas a las bibliotecas antes (2000-02) y después (2003-08) de su apertura.

El documento introduce una descomposición de Blinder-Oaxaca en las estimaciones de dierencia en las diferencias para evaluar si la variación de los determinantes tradicionales de las puntuaciones de las pruebas de matemáticas, verbales y de ciencias explica las estimaciones. El análisis encuentra diferencias que no son estadísticamente dierentes de cero que puedan atribuirse al establecimiento de las bibliotecas. Estos resultados son robustos ante especificaciones alternativas, un enfoque de control sintético y una medida alternativa de la distancia.