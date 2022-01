Diseño de un marco de resultados con múltiples partes interesadas: un conjunto de herramientas para guiar el diagnóstico y la planificación participativos para obtener resultados y eficacia más sólidos.

Designing a Multi-Stakeholder Results Framework : A Toolkit to Guide Participatory Diagnostics and Planning for Stronger Results and Effectiveness. World Bank, noviembre de 2013.

Texto completo

Este toolkit proporciona orientación para fortalecer los resultados y la eficacia de la planificación del desarrollo con múltiples partes interesadas, incluyendo herramientas y procesos prácticos. El conjunto de herramientas orienta los pasos de colaboración, como el establecimiento de objetivos, el diagnóstico de problemas institucionales y el seguimiento de los resultados, todo ello para producir un marco de resultados basado en los resultados de las múltiples partes interesadas para preparar una estrategia o un plan de desarrollo e implementarlo con un fuerte enfoque en los resultados. También incluye orientaciones para utilizar el marco de resultados con el fin de resaltar las áreas potencialmente de alto impacto para fortalecer las actividades de las múltiples partes interesadas y para integrar el seguimiento y la planificación presupuestaria a un conjunto común de resultados.

El conjunto de herramientas presta especial atención al frágil contexto de los profesionales del desarrollo que trabajan en este ámbito. Los módulos de la caja de herramientas ofrecen recursos personalizables para crear un marco de resultados basado en los resultados y con múltiples partes interesadas. Los módulos pueden utilizarse juntos como un recurso completo o por separado, centrándose en los módulos que sean de interés inmediato. Aunque el WBI desarrolló originalmente los módulos para apoyar el diseño de estrategias a nivel nacional, también pueden guiar la planificación de múltiples partes interesadas para obtener resultados en otros entornos o sectores clave donde los actores tienen diversas perspectivas, con los ajustes adecuados.