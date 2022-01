La riqueza oculta de las ciudades: creación, financiación y gestión de espacios públicos.

Kaw, Jon Kher, et al. The Hidden Wealth of Cities: Creating, Financing, and Managing Public Spaces. World Bank, 2020.

Texto completo

En todo el mundo, aproximadamente un tercio de la superficie de una ciudad está cubierta por espacios públicos, desde calles, plazas de barrio y parques hasta instalaciones públicas como bibliotecas y mercados.

A pesar de esta importancia, el potencial de los espacios públicos -que suelen ser propiedad de los gobiernos locales y estar gestionados por ellos- para transformar las ciudades y mejorar la vida urbana suele pasarse por alto por muchas razones: una planificación urbana deficiente y ad hoc, limitaciones financieras y otras prioridades urgentes derivadas de la rápida urbanización. La degradación resultante de los espacios públicos en lugares congestionados, dominados por los vehículos y contaminados se convierte a menudo en un lastre, creando una espiral descendente que agota los recursos públicos y agrava diversos problemas de la ciudad.

Por el contrario, las ciudades que invierten en la creación de espacios y lugares públicos conectados e inclusivos evitan esta tendencia y les va mucho mejor. Aprovechan los activos del espacio público para crear valor para el área circundante, apoyando los medios de vida y promoviendo los negocios locales; y estimulan la revitalización urbana y la innovación, atrayendo más empresas y talento. Estas ciudades también son capaces de cosechar los beneficios económicos de los espacios públicos bien concebidos.