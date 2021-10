Servicios bibliotecarios para personas mayores

Planeta Biblioteca 2021/10/13.

Servicios bibliotecarios para personas mayores La 'Zen Gen' (personas entre 55 y 75 años) no son nativos digitales, pero fueron la primera generación en utilizar la tecnología de forma generalizada y natural. Garantizar la inclusión digital de los adultos mayores significa superar cinco barreras clave: acceso, instalación, conocimiento, diseño y confianza. Proporcionar Internet y dispositivos de alta velocidad y bajo coste, junto con la instalación y el apoyo, es fundamental para abordar la conectividad. Los consumidores necesitan programas de alfabetización digital e información actualizada sobre la tecnología pertinente.

Recursos:

