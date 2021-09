Evaluación del alcance de la biblioteca: evaluación de los servicios de extensión bibliotecaria

Hornby, Amanda, and Emilie Vrbancic. Library Impact Practice Brief: Library Outreach Assessment. Washington, DC: Association of Research Libraries, September 17, 2021.

Como parte de la iniciativa Research Library Impact Framework initiative, the University of Washington (UW) Odegaard Library’s Undergraduate Student Success Team diseñó un marco de evaluación para la divulgación entre los estudiantes de grado. Este resumen de prácticas describe los procesos de planificación de la extensión y la evaluación del equipo de la UW, los métodos de evaluación cualitativos y cuantitativos empleados, los resultados de su programa de evaluación, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas que surgieron a lo largo de varios años y varias iteraciones de la realización de la evaluación de la extensión bibliotecaria. El informe presenta tanto las reflexiones a largo plazo como las aplicaciones más recientes entre 2016-2021.

Las bibliotecas de la Universidad de Washington (UW) llevan mucho tiempo dando prioridad a la identificación de las necesidades de los usuarios y a la evaluación de los esfuerzos para satisfacerlas. Las bibliotecas de la UW utilizan cada vez más el pensamiento de diseño, los métodos de investigación cualitativa, el diseño participativo y los enfoques de métodos mixtos para evaluar todo, desde los espacios de la biblioteca hasta las prácticas de enseñanza y aprendizaje y el comportamiento de los usuarios.1 En este contexto de fuerte apoyo institucional a la evaluación, el equipo de la Biblioteca Odegaard para el Éxito de los Estudiantes de Grado (USS) trató de diseñar un marco de evaluación sólido para la divulgación entre los estudiantes de grado.