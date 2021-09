Encuesta sobre el impacto del COVID en las bibliotecas universitarias y su repercusión en el apoyo a las iniciativas abiertas

COVID Impact Survey: Better Understanding Libraries’ Approach to Navigating the

Pandemic & Its Impact on Support for Open Initiatives. London: SPARC, 2021

Texto completo

SPARC publica los resultados de su Encuesta de Impacto de COVID, que se llevó a cabo para comprender mejor los retos presupuestarios y los enfoques de las bibliotecas universitarias relacionados con la pandemia, centrándose en entender cómo afectaban a las actitudes hacia el contenido, las colecciones y las iniciativas abiertas.

Entre las conclusiones del estudio: