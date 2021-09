Estado de los datos abiertos

“The State of the Union of Open Data” (3rd Ed.). The Data Foundation, 2019

Texto completo

The State of the Union of Open Data, que se basa en 33 entrevistas en profundidad con altos cargos de la administración pública y el sector privado. El informe de este año ha encuestado a los líderes del mundo de los datos abiertos sobre el panorama actual en tres categorías: normalización de datos, publicación e intercambio, y uso. El objetivo es informar al público sobre la historia y las tendencias actuales de los datos abiertos y destacar las perspectivas de los líderes de los datos abierto, y todo indica que los datos abiertos están avanzando. Sus beneficios son exponenciales: el uso de los datos abiertos puede aplicarse a muchos sectores diferentes de la sociedad y la administración, como la sanidad, la vivienda, la educación y la defensa nacional.

El aumento de la estandarización, el intercambio y, lo que es más importante, el uso de los datos abiertos ha dado lugar a una mayor eficiencia de los programas gubernamentales, una mayor transparencia y mejores resultados. Lo que ayudará a acelerar las mejoras en los programas y servicios gubernamentales y permitirá a los líderes de las agencias tomar mejores decisiones en aspectos tan decisivos cómo asignar los escasos recursos del gobierno.

Resultados clave: