Wattpad lanza una nueva división editorial: WattPad Books

Wattpad Books

Wattpad acaba de lanzar una nueva división editorial llamada Wattpad Books. Los títulos no solo estarán disponibles como ebooks, sino que estarán disponibles en librerías físicas como Indigo Books and Music y Barnes and Noble.

Wattpad Books convierte las historias digitales que más le gustan a la comunidad de creadores en libros publicados para que los disfruten lectores de todo el mundo. ¿El resultado? Historias que no puedes encontrar en ningún otro sitio, escritores jóvenes de todo el mundo, descubiertas directamente en Wattpad, la plataforma social de narración de historias líder en el mundo. Wattpad siempre ha sido el lugar donde los lectores y los escritores se conectan por su amor compartido a las historias, una comunidad global de Wattpad de 90 millones de lectores.