La lectura de los niños no depende de la versión impresa o digital

Print or Digital Isn’t the Issue in Kids’ Reading

January 25, 2019 By Mercy Pilkington

Texto completo

Desde la aparición de los libros electrónicos y los lectores electrónicos, ha habido un debate educativo en torno a la interacción de los niños con lo digital. Mientras que algunos defensores apoyan la posibilidad de leer en cualquier formato, disfrutar de una oferta prácticamente ilimitada de contenidos y participar en contenidos educativos como nunca antes, los críticos no están de acuerdo. De hecho, varios estudios apuntan a la lectura electrónica de los niños basándose en que la comprensión y la retención de la lectura no son tan altas cuando los niños leen en una pantalla, junto con la percepción de que la lectura electrónica es más un “tiempo de pantalla” y un entretenimiento que un aprendizaje con propósito.

Sin embargo, Scholastic, siempre líder en el sector de la lectura y la publicación de libros para niños, ha publicado los resultados de su séptimo informe anual sobre la lectura de niños y familias, y hay un dato interesante: hay más padres y familias que leen en voz alta que antes.

Obviamente, otros estudios han demostrado los beneficios de leer en voz alta a los niños, incluso antes de nacer, pero sin duda durante toda la infancia. El acto físico de leer juntos en voz alta se ha citado para producir lectores más fuertes, pero también se ha demostrado que la actividad familiar conduce a ganancias en la lectura por placer.

Ahora, la encuesta de Scholastic muestra que el número de padres que leen a sus hijos hasta la edad de cinco años ha aumentado en más del 50% desde el informe de 2014, con el 43% de los padres diciendo que lo hacen. El setenta y siete por ciento de los padres con un niño de cinco años o menos afirman ahora que comenzaron a leer a sus hijos antes de su primer cumpleaños.

Lamentablemente, el número de niños a los que se les lee sigue disminuyendo drásticamente alrededor de los seis años, a pesar de las pruebas de que los niños de esa edad y mayores siguen beneficiándose del tiempo de lectura en voz alta en familia. En este sentido, el 1 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta; al igual que muchas otras celebraciones con temática de libros, como el Día Mundial del Libro y la Semana del Libro Prohibido, ésta puede beneficiarse de la muy necesaria atención en línea.