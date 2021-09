Hacer que la ciencia sea divertida

Ceredig, Rhodri, et al. Making Science Fun – A Tribute to Our Colleague and Friend, Prof. Antonius G. Rolink (1953-2017). Frontiers Media SA, 2019.

Este Tema de Investigación honra la memoria del Prof. Antonius “Ton” G. Rolink (19 de abril de 1953 – 06 de agosto de 2017), Investigador colega, mentor y amigo en Este libro sobre Investigación honra la memoria del Prof. Antonius “Ton” G. Rolink (19 de abril de 1953 – 06 de agosto de 2017), Investigador colega, mentor y amigo en inmunología. Esta colección de artículos, de la que son autores muchos de los amigos y colegas de Ton, refleja la enorme contribución a la inmunología celular y molecular que los trabajos emanados directamente de las propias manos y del laboratorio de Ton han aportado a la comprensión del desarrollo de los linfocitos. El trabajo duro, la experiencia, la generosidad, la pasión por la ciencia y el humor contagioso de Ton eran legendarios y, para todos los que tuvieron la suerte de ser sus colegas, se aseguró de que la ciencia fuera divertida.