Bibliotecas universitarias, servicios digitales y generación de ingresos

Dohe, Kate, et al. “Doing More, With More: Academic Libraries, Digital Services, and Revenue Generation.” Ithaka S+R. Ithaka S+R. 24 January 2019. Web. 17 September 2021. https://doi.org/10.18665/sr.310917

Texto completo

Las bibliotecas universitarias están tratando de responder a la continua introducción de enfoques cada vez más empresariales en la universidad, como por ejemplo a través de la popularidad de los enfoques de gestión de los “centros de responsabilidad” y los enfoques de servicio centrados en el “cliente”. Por ejemplo, mientras algunos adoptan el concepto de “biblioteconomía empresarial”, otros adoptan una postura anticapitalista a través de la lente de la “biblioteconomía crítica”. En la base de estos movimientos retóricos se encuentran los retos materiales a los que se enfrentan las bibliotecas universitarias y sus instituciones cuando tratan de cumplir sus misiones en una época de disminución del apoyo público.

En Ithaka S+R se está siguiendo cuidadosamente cómo estos desafíos materiales están dando forma al diseño de los servicios de las bibliotecas universitarias y el informe ofrece un ejemplo de ello. Como comparten Kate Dohe, Ben Wallberg y Babak Hamidzadeh en su informe, Doing More, With More: Academic Libraries, Digital Services, and Revenue Generation, las bibliotecas de la Universidad de Maryland llevan desde 2015 desarrollando un programa de generación de ingresos conocido como Digital Data Services (DDS). Su informe proporciona una descripción detallada y reflexiva única de un enfoque para diseñar un servicio generador de ingresos en un contexto de biblioteca académica y las motivaciones para hacerlo.