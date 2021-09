Música y palabras. Viviendo en la era pop 2021/08/17

CERNUDA – Viviendo en ti Bin Huang – 2. Tartini – The Devil’s Trill

BENEDETTI – Nostalgia Steve Winwood – -Domingo Morning

CAMUS. La peste – Abdullah Ibrahim-Imam

CASH – Donde irá el amor – Jewel – Body On Body

CORTAZAR. LA LENTA MAQUINA DEL DESAMOR . -Cantata 147 (5-Aria, Soprano)

FERNANDO NAMORA. Mi poesía es así como una vida. – Aga Zayan. Day Dream

ISIDORO BLASTEIN Vuelvo de un largo sueño – Ahmed Abdul-Malikdon’t blame me

JUAN RAMON JIMENEZ Alicia Keys – If I Ain’t Got You (Official Video)

MADREDEUS Voz Julio A peninsula CAMOES

PABLO GUERRERO. Sueños Sencillos. Malikian -Jorge Grundman-Adagio