Guía de los mejores modelos de ingresos y fuentes de financiación para los recursos digitales en bibliotecas

A Guide to the Best Revenue Models and Funding Sources for your Digital Resources. JISC, 2014

Texto completo

Con el apoyo de Strategic Content Alliance (SCA) liderada por Jisc, Ithaka S+R ha elaborado esta guía para apoyar a quienes gestionan activamente proyectos digitales y buscan desarrollar modelos de financiación que les permitan seguir invirtiendo en sus proyectos, en beneficio de sus usuarios, a lo largo del tiempo. Este informe actualiza Sustainability and Revenue Models for Online Academic Resources (2008) de dos maneras principales: en primer lugar, ampliando la lista de modelos de ingresos cubiertos para tener en cuenta los modelos emergentes, incluso destacando aquellos métodos que son compatibles con el acceso abierto. En segundo lugar, el informe sitúa la noción de “generación de ingresos” en el contexto de la gama más completa de actividades de financiación que hemos observado en la enseñanza superior y el sector cultural. Además de las prácticas más frecuentes en el mundo comercial, como la publicidad y el patrocinio empresarial, el informe dedica tiempo a debatir una serie de fuentes de apoyo filantrópicas, así como el apoyo ofrecido por las instituciones anfitrionas.