Papel de las bibliotecas universitarias como socios activos y líderes en la producción de investigación académica

El documento sobre la impotencia de las bibliotecas universitarias y de investigación como participantes activos y líderes en la producción de informes de investigación académica fue encargado por RLUK, en asociación con la AHRC , con el fin de investigar el papel del personal bibliotecario académico y de investigación en la iniciación, producción y difusión. El proyecto de investigación ha sido dirigido y entregado por Evidence Base, una consultora de investigación dentro de la Universidad de la Ciudad de Birmingham, y sus asociados.

Las bibliotecas universitarias y de investigación ya desempeñan un papel valioso dentro de la investigación y el panorama académico en las artes y las humanidades y otras áreas. Los financiadores de la investigación reconocen cada vez más el valor potencial de las bibliotecas, archivos, museos, galerías y colecciones especiales como socios de investigación. Estas condiciones brindan una oportunidad para que el personal de la biblioteca contribuya aún más como colaboradores activos y líderes en la investigación.

El informe completo del proyecto, elaborado por Evidence Base, se publicará en las próximas semanas en el sitio web de RLUK. A esto se sumarán estudios de casos del Reino Unido e internacionales para contextualizar aún más la experiencia de las bibliotecas y las instituciones que mantienen colecciones como socios y líderes de la investigación interdisciplinaria y pionera.