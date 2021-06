Un informe insta a los responsables de las bibliotecas estadounidenses a abordar el descenso de las estadísticas de uso de las bibliotecas públicas

Report Urges Library Leaders to Address Decline in Public Library Usage Stats

By Andrew Albanese | May 06, 2021

Ver noticia

The Freckle Report 2021

En un informe publicado esta semana, el veterano librero londinense, defensor de las bibliotecas y ex director general de Waterstones, Tim Coates, advierte que las estadísticas de uso de las bibliotecas públicas de Estados Unidos muestran un fuerte descenso, y sugiere que los líderes de las bibliotecas deben hacer más para abordar la tendencia.

“En Estados Unidos se ha producido una caída del 31% en el uso de los edificios de las bibliotecas públicas en ocho años, hasta 2018”, escribe Coates en el The Freckle Report 2021, concluyendo que un “declive continuo de esta naturaleza”, que incluye caídas tanto en el recuento visitas como en la circulación física de colecciones, “muestra que el servicio de bibliotecas públicas ignora las cifras que tiene y no se esfuerza por encontrar las cifras que debería tener.”

Además del descenso del 31% en el uso de los edificios de las bibliotecas en EE.UU., Coates informa de un descenso del 22% en 10 años en Australia, y de un impresionante descenso del 70% en el Reino Unido desde el año 2000.

The Freckle Report 2021 es la segunda publicación de Coates que se centra en el servicio de las bibliotecas públicas en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El informe se basa en los datos públicos facilitados por los organismos bibliotecarios gubernamentales (incluido el Institute for Museum and Library Services in the U.S), así como en una encuesta propia de los usuarios y clientes “¿Dónde consiguió ese libro?”, encargada por Coates (y este año realizada por EveryLibraryInstitute.org, que organiza hoy un seminario web gratuito con Coates), que explora el comportamiento de lectura.

En particular, la encuesta de 2021, realizada el mes pasado, incluye el impacto de la pandemia en el comportamiento de lectura. Se encontró que un importante número de consumidores de todos los grupos de edad leyó más durante la pandemia, con un 87% de los encuestados estadounidenses que informaron que habían hecho uso de un libro en 2021 frente al 81% en la encuesta anterior realizada en 2019.

El informe también confirma lo que las bibliotecas, los vendedores y los editores han señalado repetidamente durante el último año: ha habido un fuerte aumento de la lectura digital durante la pandemia, lo que, concluye Coates, tiene importantes implicaciones para el futuro de las bibliotecas.

“Durante la pandemia de Covid-19 las bibliotecas han tenido un gran éxito en el suministro de contenidos digitales”, afirma el informe. Al mismo tiempo, se ha producido un descenso comprensible en el uso físico, debido a los cierres, las órdenes de permanecer en casa y otras restricciones de Covid-19, un hecho que tiene a Coates especialmente preocupado.

“La caída del uso de los edificios de las bibliotecas públicas era crítica antes de la pandemia, y la continuación del alto nivel de uso de los materiales digitales empeorará la situación”, escribe. El informe también reconoce el polémico estado del mercado de las bibliotecas digitales, que Coates sugiere que no representa un buen valor y puede requerir un nuevo enfoque estratégico.

“La inversión en material digital parece haber restado importantes fondos a la de los materiales físicos y el coste por circulación del material digital es tres veces y media mayor que el del material físico”, escribe Coates. “En términos descarnados, en la mayoría de las bibliotecas con los acuerdos actuales, sería muchas veces más barato dar a un cliente el dinero para comprar un libro electrónico que licenciar una copia para la biblioteca”.

Cuando se publicó por primera vez en febrero de 2020, el informe inicial de Freckle generó reacciones negativas por parte de algunos bibliotecarios, sobre todo porque echó un jarro de agua fría sobre una encuesta de Gallup muy celebrada en 2019 que había colocado a las bibliotecas públicas en el primer puesto de la lista de lugares más visitados por los estadounidenses, por delante del cine, los conciertos e incluso los parques públicos.