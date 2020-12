Visitar la biblioteca sigue siendo la actividad cultural más extendida

In U.S., Library Visits Outpaced Trips to Movies in 2019

by Justin McCartthy, 2020

Texto completo

Visitar la biblioteca sigue siendo la actividad cultural más común en la que participan los estadounidenses. El promedio de 10.5 viajes a la biblioteca que dicen los adultos haber hecho en 2019 excede su participación en otras ocho actividades de ocio comunes. Los estadounidenses asisten a eventos musicales o teatrales en vivo y visitan parques nacionales o históricos aproximadamente cuatro veces al año de promedio y visitan museos y casinos de juego 2,5 veces al año. Los viajes a parques de diversiones o temáticos (1.5) y zoológicos (.9) son las actividades menos comunes de esta lista.

2019 Dec 2-15 Average Go to a library 10.5 Go to a movie at a movie theater 5.3 Attend a live sporting event 4.7 Attend a live music or theatrical event 3.8 Visit a national or historical park 3.7 Visit a museum 2.5 Visit a gambling casino 2.5 Go to an amusement or theme park 1.5 Visit a zoo 0.9 Dec. 2-15, 2019 GALLUP Americans’ Reports of Leisure and ActivitiesAbout how many times in the past year, if any, did you do each of the following? How about GALLUP

Estos datos, recogidos en una encuesta de Gallup del 2 al 15 de diciembre de 2019, son una actualización de una encuesta de diciembre de 2001. Aunque la clasificación general a principios del milenio sigue siendo la misma hoy en día, se ha producido una pequeña disminución en la asistencia al cine (una reducción de 1,3 visitas promedio). Mientras tanto, se han producido pequeños incrementos en los informes medios de visitas a un museo (aumento de 0,7 visitas de media), asistencia a un evento musical o teatral en directo (aumento de 1,1 visitas de media) y visitas a un parque nacional o histórico (aumento de 1,3 visitas de media).

Las mujeres visitan las bibliotecas casi dos veces más frecuentemente que los hombres

Los hombres y las mujeres informan de que realizan la mayoría de las actividades más o menos al mismo ritmo, pero hay algunas diferencias clave:

Las mujeres dicen visitar la biblioteca casi el doble de veces que los hombres, 13,4 a 7,5 visitas.

Los hombres son más propensos que las mujeres a visitar casinos, asistir a eventos deportivos y visitar parques nacionales o históricos.

El grupo de edad de 30 a 49 años más activo en la mayoría de las actividades

En casi todas las mediciones, las tasas medias de actividad más altas se registran en el grupo de edad de 30 a 49 años, mientras que las más bajas se registran en el grupo de 65 años o más.

La mayor actividad del grupo de 30 a 49 años puede reflejar su relativa juventud combinada con la estabilidad financiera de la mediana edad. La actividad de los adultos de mediana edad está particularmente por encima de la media en lo que respecta a la asistencia a eventos deportivos en vivo. Su asistencia media a 7,4 eventos durante el año es más del doble que la de los adultos jóvenes y supera a los adultos mayores en más de tres visitas.

Las dos excepciones a la pauta de que los adultos de mediana edad son los más activos son las visitas a bibliotecas y casinos. Los adultos estadounidenses de 18 a 29 años visitan la biblioteca mucho más que todos los grupos de edad avanzada, lo que posiblemente refleje los adultos que van a la universidad y que visitan la biblioteca para estudiar. Este grupo de edad más joven también es el que más visita los casinos.

Los hogares de altos ingresos generalmente realizan más actividades

En general, los estadounidenses de hogares de altos ingresos reportan que hacen más actividades, mientras que los estadounidenses de hogares de bajos ingresos son los que menos participan.

Las mayores diferencias entre los hogares de altos y bajos ingresos se encuentran en los informes de asistencia a un evento deportivo en vivo, a un evento musical o teatral en vivo, a un museo y a un cine, todas cosas que a menudo se asocian con precios significativos de las entradas.

Por el contrario, la biblioteca, que es gratuita y ofrece una variedad de servicios, incluyendo WiFi, es más visitada por adultos de hogares de bajos ingresos y menos por adultos de hogares de altos ingresos.

A pesar de tener ingresos más bajos, los estadounidenses de hogares de bajos ingresos visitan los casinos de juego con una frecuencia ligeramente mayor.

Mientras tanto, los tres grupos de ingresos tienen la misma probabilidad de asistir a un parque de diversiones o temático, así como al zoológico.

Ciertas actividades más frecuentes en los hogares con niños

En la mayoría de las viisitas no hay diferencias significativas entre los adultos que declaran tener hijos menores de 18 años en sus hogares y los adultos que no tienen hijos viviendo en sus casas. Pero para algunas actividades, hay algunas diferencias entre los dos grupos: