Makerspace Yellowknife trabaja para construir una comunidad y hacer crecer la economía

Después de recibir casi 900,dólares en fondos de CanNor y GNWT, Makerspace Yellowknife se instalará en un espacio permanente, a diferencia del bus de herramientas desde el que han estado trabajando hasta la fecha.



El nuevo “centro comunitario” tendrá una “zona limpia y una zona sucia”, dijo McGurk, con el fin de mantener separadas cosas como la carpintería y la impresión 3D. El nuevo edificio, albergará un espacio público para los ciudadanos que trabajan en proyectos personales o comerciales para llevar a cabo sus proyectos.

El objetivo es “desarrollar la capacidad de la comunidad” y “generar en las personas la confianza para aprender nuevas habilidades”.

Para sus miembros, Makerspace es una biblioteca de herramientas, un espacio de proyectos, un espacios de talleres y un centro de tutoría. El centro da la bienvenida a personas de diferentes niveles de experiencia que podrían estar buscando iniciar un nuevo negocio o simplemente interesadas en desarrollar o adquirir un pasatiempo.

“Le daremos orientaciones y le enseñaremos a usar las herramientas”, dijo McGurk, directordel espacio. Además dijo que aprender habilidades prácticas, en cualquier forma que se desee, y crea oportunidades económicas en el Norte, “por lo que no tenemos que depender tanto de las importaciones del sur y cosas por el estilo”.

“Hemos perdido la admiración que deberíamos por la artesanía”, dijo. “Makerspace juega un papel muy importante en el desarrollo y la construcción de ese aprecio por el oficio y las oportunidades que surgen de eso”.

El makerspace propone una programación artística sin cita previa durante la noche, los fines de semana y el día para jóvenes, artistas profesionales y personas sin hogar y McGurk dijo que es importante que la organización brinde “una oportunidad para aprender en un espacio libre de juicios”.

Cualquiera puede convertirse en miembro de Makerspace sin cargo, aunque los servicios proporcionados y las opciones de membresía adicionales pueden no ser gratuitos. A medida que los miembros adquieren experiencia y habilidades, se les confía más libertad para trabajar de forma independiente, con diferentes herramientas y fuera del horario público para utilizar los recursos para sus propios proyectos.