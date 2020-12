El tesoro de la sabiduría está contenido principalmente en los libros

Bury, R. (2013). Philobiblon: A Treatise on the Love of Books (Cambridge Library Collection – History of Printing, Publishing and Libraries). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139814614

CAPÍTULO I

QUE EL TESORO DE LA SABIDURÍA ESTÁ PRINCIPALMENTE CONTENIDO EN LOS LIBROS



El deseable tesoro de sabiduría y ciencia, que todos los hombres desean por instinto de naturaleza, supera infinitamente todas las riquezas del mundo; respecto de las cuales las piedras preciosas no tienen valor alguno; en comparación con las cuales la plata es como la arcilla y el oro puro es como un poco de arena; a cuyo esplendor el sol y la luna son oscuros de mirar; en comparación con cuya maravillosa dulzura la miel y el maná son amargos al gusto. Oh valor de la sabiduría que no se desvanece con el tiempo, virtud siempre floreciente, que limpia a su poseedor de todo veneno! Oh, don celestial de la divina bondad, que desciende del Padre de las luces, para exaltar el alma racional hasta los mismos cielos! Tú eres el alimento celestial del intelecto, que los que comen tendrán hambre y los que beben tendrán sed, y la alegre armonía del alma que languidece, que el que escucha no se confundirá jamás. Tú eres el moderador y la regla de la moral, que el que sigue no pecará. Por ti los reyes reinan y los príncipes decretan la justicia. Por ti, libres de su rudeza nativa, sus mentes y lenguas pulidas, las espinas del vicio arrancadas de raíz, esos hombres alcanzan altos puestos de honor, y se convierten en padres de su país, y compañeros de los príncipes, que sin ti habrían fundido sus lanzas en ganchos de poda y rejas de arado, o quizás estarían alimentando cerdos con el pródigo.

¿Dónde te escondes principalmente, tesoro elegido, y dónde te descubrirán las almas sedientas?

Certes, has puesto tu tabernáculo en los libros, donde el Altísimo, la Luz de las luces, el Libro de la Vida, te ha establecido. Allí todo el que pregunta te recibe, y todo el que busca te encuentra, y a todo el que llama audazmente se le abre rápidamente. Allí los querubines extienden sus alas, para que el intelecto de los estudiantes pueda ascender y mirar de polo a polo, de este a oeste, de norte a sur. Allí se contiene y se adora al poderoso e incomprensible Dios mismo; allí se revela la naturaleza de las cosas celestiales, terrestres e infernales; allí se disciernen las leyes por las que se administra cada estado, se distinguen los oficios de la jerarquía celestial y se describen las tiranías de los demonios, como no trascienden las ideas de Platón ni se contiene la cátedra de Crato.

En los libros encuentro a los muertos como si estuvieran vivos; en los libros preveo las cosas que vendrán; en los libros se exponen los asuntos bélicos; de los libros surgen las leyes de la paz. Todas las cosas se corrompen y decaen con el tiempo; Saturno no deja de devorar a los niños que genera; toda la gloria del mundo quedaría enterrada en el olvido, a menos que Dios hubiera proporcionado a los mortales el remedio de los libros.

Alejandro, el conquistador de la tierra, Julio, el invasor de Roma y del mundo, quien, el primero en la guerra y en las artes, asumió el imperio universal bajo su único gobierno, el fiel Fabricio y el severo Catón, habría sido ahora desconocido para la fama, si la ayuda de los libros hubiera sido insuficiente. Las torres han sido arrasadas, las ciudades han sido derribadas, los arcos de triunfo han perecido por la decadencia, y ni el Papa ni el rey pueden encontrar ningún medio de conferir más fácilmente el privilegio de la perpetuidad que los libros. El libro que ha hecho presta a su autor este servicio a cambio, que mientras el libro sobreviva su autor permanece inmortal y no puede morir, como declara Ptolomeo en el Prólogo de su Almagesto: No está muerto, dice, quien ha dado vida a la ciencia.

¿Quién, por lo tanto, limitará con algo de otro tipo el precio del infinito tesoro de libros, del que el escriba que se instruye saca cosas nuevas y viejas? La verdad que triunfa sobre todas las cosas, que vence al rey, al vino y a las mujeres, que se considera santa para honrarla antes que la amistad, que es el camino sin vuelta y la vida sin fin, que el santo Boecio considera que es triple en pensamiento, habla y escritura, parece permanecer más útil y fructífera para mayor provecho en los libros. Porque el sentido de la voz perece con el sonido; la verdad latente en la mente es la sabiduría que se esconde y el tesoro que no se ve; pero la verdad que resplandece en los libros desea manifestarse a todo sentido impresionable. Se encomienda a la vista cuando es leída, al oído cuando es escuchada, y más aún de una manera al tacto, cuando sufre ser transcrita, encuadernada, corregida y conservada. La verdad no revelada de la mente, aunque es la posesión del alma noble, sin embargo, debido a que carece de un compañero, no se sabe con certeza que sea encantadora, mientras que ni la vista ni el oído la tienen en cuenta. Además, la verdad de la voz sólo es patente para el oído y escapa a la vista, que nos revela más de las cualidades de las cosas, y unida al más sutil de los movimientos comienza y perece como en un aliento. Pero la verdad escrita de los libros, no transitoria sino permanente, se ofrece claramente para ser observada, y por medio de las permeables esférulas de los ojos, pasando por el vestíbulo de la percepción y los tribunales de la imaginación, entra en la cámara del intelecto, ocupando su lugar en el sillón de la memoria, donde engendra la eterna verdad de la mente.

Finalmente debemos considerar qué agradable es la enseñanza que hay en los libros, qué fácil, qué secreto! ¡Con qué seguridad ponemos al descubierto la pobreza de la ignorancia humana en los libros sin sentir ninguna vergüenza! Son maestros que nos instruyen sin vara ni férula, sin palabras de enojo, sin ropa ni dinero. Si te acercas a ellos, no están dormidos; si les preguntas e indagas, no se retiran; no te regañan si te equivocas; no se ríen de ti si eres ignorante. Oh libros, que sólo son liberales y libres, que dan a todos los que les piden y dan derecho a todos los que les sirven fielmente! ¡Con cuántos miles de tipos os encomendáis a los sabios de las Escrituras que nos han sido dadas por inspiración de Dios! Porque vosotros sois la mente de la más profunda sabiduría, a la que el sabio envía a su hijo para que saque sus tesoros: Prov. ii. Vosotros sois los pozos de agua viva, que el padre Abraham cavó primero, Isaac volvió a cavar, y que los filisteos se esfuerzan por llenar: Gen. xxvi. Vosotros sois en verdad las más deliciosas espigas de maíz, llenas de grano, para ser frotadas sólo por manos apostólicas, para que se produzca el alimento más dulce para las almas hambrientas: Matt. xii. Vosotros sois los potes de oro en los que se almacena el maná, y las rocas que fluyen con la miel, más aún, los panales de miel, las ubres más abundantes de la leche de vida, los graneros siempre llenos; sois el árbol de la vida y el cuádruple río del Paraíso, por el que se nutre la mente humana y se riega y refresca el intelecto sediento. Vosotros sois el arca de Noé y la escalera de Jacob, y los abrevaderos por los que se colorean las crías de los que la miran; sois las piedras del testimonio y los cántaros que sostienen las lámparas de Gedeón, el escrito de David, de los que se toman las piedras más lisas para la matanza de Goliat. Vosotros sois los vasos de oro del templo, los brazos de los soldados de la Iglesia con los que se apagan todos los dardos de fuego de los malvados, los olivos fructíferos, las vides de Engadi, las higueras que nunca están estériles, las lámparas encendidas que siempre se mantienen en preparación, y todas las comparaciones más nobles de la Escritura pueden aplicarse a los libros, si elegimos hablar en cifras.