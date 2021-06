Uso de las novelas gráficas con niños y adolescentes. una guía para profesores y bibliotecarios

Using graphic novelswith children and teens. a guide for teachers and librarians from Magic Pickle. Jefferson City, Scholastic

Las novelas gráficas han dejado de ser un movimiento de minorías que atrae a un pequeño grupo de entusiastas y se han convertido en un segmento creciente de la publicación de libros. han surgido como un segmento creciente de la industria editorial, y han sido aceptadas por los bibliotecarios y educadores como literatura infantil y juvenil de gran calado que motiva poderosamente a los niños a leer. motivan a los niños a leer. ¿Se debería considerar más seriamente este formato? ¿Qué misión cumplen las novelas gráficas en la colección de la biblioteca, en el plan de estudios y en el aula? ¿Quieres saber más? Si es así, esta guía es para ti.

En este contexto, la palabra gráfica no significa que sea adulta o explícita. Las novelas gráficas son libros escritos e ilustrados al estilo de un cómic. El término novela gráfica fue popularizado por primera vez por Will Eisner para distinguir su libro “Un contrato con Dios” (1978) de las colecciones de tiras cómicas de los periódicos. Describió las novelas gráficas como un arte secuencial, una serie de ilustraciones que, vistas en orden, cuentan una historia.

Aunque las novelas gráficas actuales son un fenómeno reciente, esta forma básica de contar historias se ha utilizado de diversas maneras durante siglos: los primeros dibujos de las cuevas, los jeroglíficos y los tapices medievales, como el famoso Tapiz de Bayeux, pueden considerarse historias contadas en imágenes.

¿Qué son las novelas gráficas?

En la actualidad, el término novela gráfica se utiliza generalmente para describir cualquier libro en formato de cómic que se asemeje a una novela en cuanto a su extensión y desarrollo narrativo.

¿Son las novelas gráficas adecuadas para los jóvenes y con que criterio las selecciono?

Algunos padres, educadores y bibliotecarios pueden asociar el término novela gráfica con un contenido no apto para los jóvenes lectores. Es posible que aún no conozcan el creciente número de novelas gráficas aptas para todas las edades, incluidos los niños.

En School Library Journal, Booklist, Kirkus Reviews, Voice of Youth Advocates, Library Media Connection, Publishers Weekly y otras revistas aparecen regularmente reseñas y resúmenes de nuevas novelas gráficas. Leyendo estas reseñas, buscando el consejo de colegas y proveedores de confianza, y previsualizando los materiales antes de su circulación, se puede crear una colección que se adapte a su público.

¿Cómo promueven las novelas gráficas la alfabetización?

Las novelas gráficas atraen y motivan poderosamente a los niños a leer. Muchos bibliotecarios han creado colecciones de novelas gráficas y han visto cómo se disparan las cifras de circulación. Los bibliotecarios y educadores escolares han informado de su gran éxito a la hora de conseguir que los niños lean con las novelas gráficas, citando en particular su popularidad entre los lectores reacios, especialmente los chicos, un grupo tradicionalmente difícil de alcanzar. Al mismo tiempo, las novelas gráficas con tramas y estructuras narrativas ricas y complejas también pueden satisfacer a los lectores avanzados. De hecho, las novelas gráficas son lo suficientemente flexibles como para que, a menudo, los mismos títulos puedan ser igualmente atractivos tanto para los lectores reacios como para los avanzados. Proporcionar a los jóvenes de todas las capacidades materiales de lectura diversos, incluidas las novelas gráficas, puede ayudarles a convertirse en lectores de por vida.

Las novelas gráficas pueden ser una vía de entrada para los alumnos a los que resulta difícil llegar a través del texto tradicional. Incluso los que se consideran malos lectores se acercan con gusto y entusiasmo a estos libros.

Las novelas gráficas pueden ayudar a mejorar notablemente el desarrollo de la lectura de los alumnos con dificultades en la adquisición del lenguaje, incluidos los alumnos con necesidades especiales, ya que las ilustraciones proporcionan pistas contextuales sobre el significado de la narración escrita. Pueden proporcionar a los alumnos autistas pistas sobre el contexto emocional que podrían pasar por alto al leer un texto tradicional. Los estudiantes de inglés estarán más motivados por las novelas gráficas, y adquirirán más fácilmente nuevo vocabulario y aumentarán su dominio del inglés.

Pero, ¿son las novelas gráficas verdaderos libros? ¿Son literatura? ¿Cuentan como lectura?

Superar los prejuicios

Algunos padres y educadores pueden pensar que las novelas gráficas no son el tipo de material de lectura que ayudará a los jóvenes a crecer como lectores. Es posible que se aferren a la creencia de que las novelas gráficas son, de alguna manera, una mala influencia que socava la lectura real, o que descarten las novelas gráficas como literatura inferior, o como que no son libros de verdad. En el mejor de los casos, pueden considerarlas como algo que hay que tolerar como medio para motivar a los lectores más reacios, que, esperan, acabarán pasando a una literatura de más calidad.

Aceptación por parte de bibliotecarios y educadores

Sin embargo, las novelas gráficas de calidad que se publican actualmente son cada vez más aceptadas por los bibliotecarios y educadores como un método de narración a la altura de las novelas, los libros ilustrados, las películas o los audiolibros. La American Library Association lo ha reconocido al establecer su lista anual de Great Graphic Novels for Teens. En 2007, la novela gráfica American Born Chinese, de Gene Luen Yang (Roaring Brook/First Second), ganó el premio Michael L. Printz al mejor libro juvenil del año. Ese mismo año, To Dance: A Ballerina s Graphic Novel, de Siena Cherson Siegel y Mark Siegel (Simon & Schuster/Aladdin) fue nombrado libro de honor Robert F. Sibert (para libros informativos).

Fomentar la adquisición de habilidades de lectura crítica

La idea de que las novelas gráficas son demasiado simplistas para ser consideradas como una lectura seria es obsoleta. Las excelentes novelas gráficas disponibles hoy en día son material de lectura lingüísticamente apropiado que exige muchas de las mismas habilidades que se necesitan para entender las obras tradicionales de ficción en prosa. De hecho, a menudo contienen un vocabulario más avanzado que los libros tradicionales del mismo nivel de edad/grado/interés. Requieren que los lectores participen activamente en el proceso de descodificación y comprensión de una serie de recursos literarios, como las estructuras narrativas, la metáfora y el simbolismo, el punto de vista y el uso de juegos de palabras y aliteración, la intertextualidad y la inferencia. La lectura de novelas gráficas puede ayudar a los alumnos a desarrollar la capacidad crítica necesaria para leer obras más complejas, incluidos los clásicos.

¿Tienen las novelas gráficas un lugar en el plan de estudios?

Muchos educadores han informado de su gran éxito cuando han integrado las novelas gráficas en su plan de estudios, especialmente en las áreas de inglés, ciencias, estudios sociales y arte. Los profesores están descubriendo que las novelas gráficas, al igual que las formas tradicionales de literatura, pueden ser herramientas útiles para ayudar a los estudiantes a examinar críticamente aspectos de la historia, la ciencia, la literatura y el arte.

¿Cuáles son los temas literarios de las novelas gráficas?

Las novelas gráficas contienen muchos de los mismos temas literarios utilizados en la literatura clásica. Algunas, como Bone de Jeff Smith, son obras de aventuras épicas con muchos paralelismos con la mitología, como las búsquedas de La Ilíada y La Odisea. Otros arquetipos clásicos de Bone, con muchos paralelos en otra literatura, son el héroe reacio, el destino desconocido y la figura del mago mentor. Amuleto, de Kazu Kibuishi, Los buenos vecinos, de Holly Black, Malicia, de Chris Wooding, y Ghostopolis, de Doug TenNapel, tratan, de diferentes maneras, de personajes que han viajado a un mundo diferente y alternativo. Magic Pickle, de Scott Morse, y Missile Mouse, de Jake Parker, presentan, en clave de humor, a héroes de pequeño tamaño (un pepinillo, un ratón) que se enfrentan valientemente a enemigos más grandes. Smile, de Raina Telgemeier, y Queen Bee, de Chynna Clugston, son historias clásicas de lucha por encajar, mientras que The Arrival, de Shaun Tan, trata de la búsqueda universal de pertenencia. Utilizar las novelas gráficas de esta manera, como algo diferente para comparar con las obras tradicionales de la literatura, puede motivar a los estudiantes que pueden haber tenido poco interés en el estudio de la literatura.

¿Cuáles son las ventajas de estudiar las novelas gráficas como formato?

Los alumnos pueden aprender mucho estudiando cómo funcionan las novelas gráficas y comparándolas con otras formas de narración. La combinación de elementos de las novelas gráficas es una forma de arte única Las novelas nos hablan normalmente en forma de narración lineal escrita; los libros ilustrados cuentan una historia con texto acompañado de ilustraciones; el cine lo hace con imágenes en movimiento y diálogos; y la poesía puede comunicar a niveles que ninguna otra forma de narración puede hacerlo.

Aprender del formato único de las novelas gráficas Los alumnos pueden comparar las diferentes experiencias de recibir información a través de la narración escrita, frente a recibirla visualmente sin palabras. Pueden analizar cómo la información sobre el personaje se deriva de las expresiones faciales y corporales, y sobre el significado y la prefiguración de la composición de las imágenes y el punto de vista. Puede invitar a los alumnos a buscar ejemplos en los que el punto de vista de la imagen sea fundamental para la experiencia del lector en la historia.

Los alumnos también pueden debatir cómo en las novelas gráficas, al igual que en las películas, los lectores pueden deducir a menudo lo que ha sucedido pero que no se ha explicado en el intervalo entre una imagen y la siguiente. Es de esperar que los alumnos sepan lo que es estar tan absortos en una novela fascinante que se sienten como si estuvieran viendo una película de la historia en su imaginación. Las novelas gráficas son literatura en formato cinematográfico. Puedes discutir con los alumnos las similitudes y diferencias entre estas experiencias.

Poesía

Algunas novelas gráficas pueden compararse con obras de poesía por la forma en que transmiten sentimientos intangibles a través de la alusión en lugar de la descripción directa.

Escritura creativa

Las novelas gráficas pueden ser un trampolín para muchos proyectos de escritura creativa. Los alumnos pueden escribir sus propios finales alternativos, o relatos de lo que ocurrió antes o después de la historia. Pueden rellenar un intervalo de la historia que no se representa, o que sólo se representa visualmente. Otro gran ejercicio es tomar un pasaje en prosa de una novela tradicional y reescribirlo como un diálogo en una novela gráfica, y luego crear las imágenes que lo acompañen. Por supuesto, los alumnos también pueden crear sus propias novelas gráficas originales, e incluso publicarlas en el Comic Book Project. Las novelas gráficas combinan todos estos elementos a su manera. Se parecen a la prosa en el sentido de que son un formato impreso escrito, pero también se parecen al cine en el sentido de que cuentan una historia mediante diálogos y mediante imágenes visuales que dan la impresión de movimiento.