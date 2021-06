Acceso abierto y medios de comunicación

Teresa Schultz; All the Research That’s Fit to Print: Open Access and the News Media. Quantitative Science Studies 2021; doi: https://doi.org/10.1162/qss_a_00139

El objetivo del movimiento de acceso abierto OA es ayudar a todos a acceder a la investigación académica, no solo a aquellos que pueden permitírselo. Sin embargo, la mayoría de los estudios que analizan si el movimiento OA ha cumplido con este objetivo se han centrado en si otros académicos están haciendo uso de la investigación de OA. Pocos han considerado cómo el público en general, incluidos los medios de comunicación, utiliza la investigación de OA.

Este estudio buscó responder si los medios de comunicación mencionan los artículos de OA más o menos que los artículos de pago mediante el análisis de los artículos publicados desde 2010 hasta 2018 en revistas de los cuatro cuartiles del factor de impacto de la revista utilizando datos obtenidos a través de Altmetric.com y la Web of Science.

Los artículos de OA de la ruta oro, verde e híbrido tuvieron una correlación positiva con el número de menciones de noticias recibidas. Las menciones de noticias para artículos de OA vieron una caída en 2018