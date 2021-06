Una bibliotecaria que lucha para que los libros infantiles sean más diversos

Teaching New Voices: This Academic Librarian is Working to Make Children’s Books More Diverse June 11, 2021 |

“Los bibliotecarios tienen un papel fundamental que desempeñar en la promoción de la equidad, la justicia y la inclusión porque nuestro campo se basa en la información y sabemos que la información está controlada y limitada de diversas formas”

Amanda Melilli

Melilli, bibliotecaria de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), es la directora de Teacher Development and Resources Library (TDRL), de la UNLV, que apoya a los educadores de la comunidad de Las Vegas. En la última década, el enfoque de la biblioteca se ha centrado particularmente en ayudar a los educadores a encontrar y utilizar materiales inclusivos.

#WeNeedDiverseBooks se arraigó en 2014 como una respuesta al mundo mayoritariamente blanco de publicaciones juveniles en ese momento, durante el cual solo un pequeño porcentaje de los libros recién publicados presentaba personajes no blancos. Aunque la situación ha mejorado significativamente desde entonces, los personajes de orígenes minoritarios todavía están muy por detrás de los personajes blancos e incluso los personajes no humanos (como animales o monstruos), según un informe de 2019 del Cooperative Children’s Book Center.

Para Melilli, esos números son significativos porque los libros pueden tener ramificaciones en la forma en que los niños y adolescentes se entienden a sí mismos y a sus compañeros.