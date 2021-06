Desarrollo de la colección de novelas gráficas en las bibliotecas universitarias: resultados de una encuesta

Finlay, Stephen, “Collection development for graphic novels in academic libraries: results of a national survey” (2020). Library Philosophy and Practice (e-journal). 4669.

https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4669

Texto completo

Se envió una encuesta sobre el desarrollo de la colección de novelas gráficas a 632 bibliotecarios de desarrollo de colecciones y también se distribuyó a través de la listserv de la Association for Library Collections and Technical Services. Una vez recibidas 200 respuestas, se inició el análisis de los resultados.

Los resultados indican que, si bien todas las bibliotecas declararon poseer al menos algunas novelas gráficas y la mayoría declaró tener lo que llamarían una “colección de novelas gráficas”, este medio sigue siendo bastante infrecuente en comparación con las colecciones existentes en las bibliotecas, ya que representa menos del 1% de todos los libros en las bibliotecas académicas. Además, aunque se constató que la mayoría de las bibliotecas coleccionan actualmente novelas gráficas, las políticas de desarrollo de las colecciones de novelas gráficas no son la norma. También se pidió a los encuestados que detallaran la percepción actual de las novelas gráficas entre los bibliotecarios de sus instituciones.

Una pregunta de seguimiento para los que respondieron “sí” indagó sobre el tamaño de la colección. De las respuestas, el 60,7% indicó que su biblioteca poseía menos de 500 novelas gráficas, el 16% respondió que entre 500 y 999 y el 11% que entre 1.500 y 1.999. Sólo ocho encuestados indicaron colecciones superiores a 2.500 novelas gráficas. Dado que el 63,3% de los encuestados indicaron una colección de monografías colección de más de 250.000 (incluyendo respuestas de colecciones de millones) se puede decir que las novelas gráficas siguen siendo una pequeña parte de las colecciones de las bibliotecas universitarias, ya que suponen menos del 1% de las colecciones actuales de las bibliotecas universitarias.

Tres cuartas partes de las bibliotecas respondieron que actualmente coleccionan novelas gráficas. El mismo porcentaje indicó que sus bibliotecas no tenían una política de desarrollo de la colección de novelas gráficas, mientras que el 44% indicó que tenía una única persona responsable de la selección de novelas gráficas para la compra. Esto indica que el desarrollo estratégico de la colección de novelas gráficas puede no ser la norma. De las bibliotecas que informan de que tienen una persona responsable de las novelas gráficas, la gran mayoría (80%) no tiene una política de desarrollo de la colección para las novelas gráficas. de las novelas gráficas, la gran mayoría (80%) indicó que era el jefe de desarrollo de la colección o una persona voluntaria.

El estudio también pretendía conocer las estrategias empleadas para las colecciones de novela gráfica. Las respuestas indicaron el uso de un conjunto diverso de herramientas que incluían reseñas (79,6%), listas de de lectura recomendadas (74%), herramientas de adquisición basadas en la web (31,5%), experiencia del bibliotecario de desarrollo de colecciones (62%) y consultas con miembros del profesorado (65,5%). Las razones más citadas para adquisición fueron la inclusión en un curso (74%) y la lectura por placer (72%), seguidas de las donaciones (42%) y el apoyo a una biblioteca curricular (40,4%)

En general, los resultados detallan un área de desarrollo de la colección en un estado de cambio a medida que las novelas gráficas se vuelven más comunes tanto en los planes de estudio universitarios como en las colecciones de las bibliotecas académicas.