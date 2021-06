¿Cómo se cuantifica el valor de una biblioteca pública? la inversión de capital en bibliotecas aumenta tanto la calidad como el uso de las mismas

Gilpin, Gregory ; Karger, Ezra ; Nencka, Peter. The Returns to Public Library Investment. Working Paper, Fed in print, 2021

Los gobiernos locales gastan más de 12.000 millones de dólares anuales para financiar el funcionamiento de 15.000 bibliotecas públicas en Estados Unidos. Esta financiación apoya el uso generalizado de las bibliotecas: más del 50% de los estadounidenses visitan las bibliotecas públicas cada año. Sin embargo, a pesar de la gran inversión pública en bibliotecas, es sorprendentemente escasa la investigación que cuantifica los efectos de las bibliotecas públicas en las comunidades y los niños. Se usaron datos sobre el casi-universo de bibliotecas públicas de los Estados Unidos para estudiar los efectos de las crisis de gasto de capital en los recursos de la biblioteca, el uso que de ellas hacen las personas, el rendimiento de los estudiantes y los precios locales de la vivienda. Para ello se llevó a acabo un enfoque dinámico de diferencia en diferencia para mostrar que la inversión en capital de las bibliotecas aumenta la asistencia de los niños a los eventos de la biblioteca en un 18%, el retiro de artículos por parte de los niños en un 21%, y las visitas totales a la biblioteca en un 21%. El aumento del uso de las bibliotecas se traduce en una mejora de los resultados de los niños en las pruebas de los distritos escolares cercanos: una inversión de capital de 1.000 dólares o más por estudiante en las bibliotecas públicas locales aumenta los resultados de las pruebas de lectura en 0,02 desviaciones estándar y no tiene efectos en los resultados de las pruebas de matemáticas. Los precios de la vivienda no cambian tras un fuerte aumento de la inversión de capital en las bibliotecas públicas, lo que sugiere que los residentes internalizan el aumento del coste y la mejora de la calidad de sus bibliotecas públicas.

Las bibliotecas son uno de los pilares de la vida local en Estados Unidos, pero apenas se han estudiado los efectos cuantificables que las bibliotecas, y el gasto en ellas, tienen en las comunidades y los residentes. Un documento de trabajo publicado recientemente aborda esta cuestión, con algunas conclusiones nada sorprendentes para todos los que adquirieron el amor por la lectura, gracias a la biblioteca local.

“Nuestros resultados ponen de relieve la importancia de las bibliotecas públicas para los niños, incluso en una época con acceso generalizado a Internet y a los teléfonos inteligentes”, escriben los autores, Gregory Gilpin, Ezra Karger y Peter Nencka, de la Universidad Estatal de Montana, la Fed de Chicago y la Universidad de Miami.

Los autores señalan que las bibliotecas están arraigadas en la vida estadounidense. Los gobiernos locales gastan más de 12.000 millones de dólares al año para financiar el funcionamiento de unos 9.261 sistemas de bibliotecas con 15.427 sucursales. Más del 50% de los estadounidenses visitan las bibliotecas públicas cada año y se sacan más de 2.000 millones de artículos al año.

Además, las bibliotecas imparten cursos de alfabetización, informática, búsqueda de empleo y pago de impuestos. “Sirven como uno de los pocos espacios interiores no comerciales disponibles para el público”, señalan los autores, y son particularmente importantes para el desarrollo infantil. En 2018, los niños sacaron más de 750 millones de artículos de la biblioteca y asistieron a eventos más de 80 millones de veces.

Ha habido poco análisis del impacto del gasto municipal en las bibliotecas, dicen los autores, en gran parte porque es difícil separar el impacto de la biblioteca de otros componentes de la comunidad, como los sistemas escolares, por ejemplo. Para aislar el gasto y sus efectos, los autores investigan las consecuencias de los grandes aumentos del gasto de capital en “grandes renovaciones” y nuevos edificios.

“Descubrimos que la inversión de capital aumenta considerablemente las visitas a las bibliotecas (en un 21%), el número de artículos retirados por los niños (en un 21%) y la asistencia de los niños a los eventos de la biblioteca (en un 18%)”, según el informe.

“Estos aumentos en el uso persisten durante al menos 10 años después de la inversión de capital. La inversión de capital también aumenta las existencias de libros de la biblioteca, los empleados, el gasto en salarios y los gastos de funcionamiento. En otras palabras, la inversión de capital en bibliotecas aumenta tanto la calidad como el uso de las mismas”, escribieron los autores.

Después de estos “choques” de gasto, los resultados de los niños en las pruebas de lectura mejoraron. “En particular, observamos una mejora persistente en las puntuaciones de las pruebas de lectura en los años posteriores al gasto de capital en bibliotecas”, concluye el estudio. Las puntuaciones aumentaron una media de 0,02 desviaciones estándar en los siete años, aunque los resultados de las pruebas de matemáticas no reciben el mismo impulso.

Los efectos demostrados por la investigación no son exclusivos de determinados niveles de enseñanza o estatus socioeconómico, escriben los investigadores, aunque añaden que los efectos pueden ser algo menores para los estudiantes negros y asiáticos que para los blancos.

Tal vez lo más revelador sea que “descubrimos que los efectos son mayores en los distritos más pequeños y en los distritos que menos gastaron por alumno en mejoras de capital escolar durante nuestro período de muestra”. En conjunto, estos resultados sugieren que los efectos de las bibliotecas son mayores cuando las bibliotecas son más destacadas en la comunidad local y que las bibliotecas pueden desempeñar un papel compensatorio cuando las comunidades están invirtiendo pequeñas cantidades en infraestructura escolar.”