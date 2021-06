Asociación entre la Biblioteca Pública en Nueva York y LYRASIS para ofrecer una plataforma préstamo de libros electrónicos impulsada por las propias bibliotecas

The New York Public Library and LYRASIS Announce Next Steps in National E-Book Collaboration

La Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) y LYRASIS han anunciado que, tras una colaboración de dos años para empoderar a las bibliotecas públicas de todo el país para que obtengan control sobre sus plataformas de distribución de libros electrónicos, ampliarán sus esfuerzos para ofrecer una biblioteca impulsada por bibliotecas a través de una plataforma de libros electrónicos, que persigue dos oportunidades diferentes con un mismo objetivo.

La NYPL continuará mejorando, y perfeccionando su lector de libros electrónicos SimplyE, desarrollado por la Biblioteca y lanzado en 2016 para ofrecer al público un acceso fácil y directo para buscar, pedir prestado y leer cientos de miles de libros electrónicos gratuitos. y a las bibliotecas la libertad de organizar, entregar y curar sus colecciones electrónicas. Durante la pandemia de 2020, por ejemplo, la NYPL, que tiene alrededor de 250.000 usuarios de SimplyE, utilizó la aplicación y sus capacidades de curación flexibles para respaldar una asociación de club de lectura virtual con la estación de radio WNYC (que generó más de 80.000 pagos en 11 meses) y para entregar listas de recomendaciones de lectura oportunas (como la Lista de lectura de Black Liberation o la Lista de lectura de las elecciones de 2020). Actualmente 250 sistemas bibliotecarios, incluida la propia NYPL, utilizan SimplyE.

LYRASIS, una organización sin fines de lucro líder que ofrece soluciones alojadas y soporte tecnológico para bibliotecas, se asoció con NYPL en abril de 2019 para ofrecer alojamiento basado en la nube a los sistemas de bibliotecas públicas que buscan implementar SimplyE, asegurando que las bibliotecas grandes y pequeñas puedan adoptar la plataforma. Aún comprometido con esa misión, LYRASIS continuará interactuando con bibliotecas de todo el país y trabajará para hacer que la lectura electrónica sea más accesible, desarrollando su propio lector electrónico utilizando el código de fuente abierta de SimplyE y ofreciendo un amplio soporte técnico y alojamiento en la nube de toda la plataforma. Alrededor de 100 sistemas bibliotecarios trabajarán con LYRASIS en su nueva aplicación, que ofrecerá libros del intercambio de libros de la Biblioteca Pública Digital de América (DPLA) y para todos los demás distribuidores importantes del mercado actual