Perspectivas de la educación digital de la OCDE 2021: empujando las fronteras con inteligencia artificial, blockchain y robots

OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots, OECD Publishing, 2021, Paris, https://doi.org/10.1787/589b283f-en.

Texto completo

¿Cómo podrían transformar la educación la tecnología digital y, en particular, las tecnologías inteligentes basadas en la inteligencia artificial (IA), la analítica del aprendizaje, la robótica y otras? Este libro explora esta cuestión. Se centra en cómo las tecnologías inteligentes cambian actualmente la educación en las aulas y la gestión de las organizaciones y los sistemas educativos. El libro profundiza en los usos beneficiosos de las tecnologías inteligentes, como la personalización del aprendizaje, el apoyo a los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje y la acreditación de diplomas mediante blockchain. También considera los desafíos y las áreas de investigación futura. Las conclusiones ofrecen vías para que los profesores, los responsables políticos y las instituciones educativas digitalicen la educación y optimicen la equidad y la inclusión.