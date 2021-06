Doro, Nicole. 2021. “The IR Is a Nice Thing But. ": Attitudes and Perceptions of the Institutional Repository”. Canadian Journal of Academic Librarianship 7 (May), 1-30. https://doi.org/10.33137/cjal-rcbu.v7.32145.

¿Qué actitudes y percepciones tienen los miembros del profesorado, los estudiantes de posgrado y otras partes interesadas respecto al repositorio institucional (RI)? Un estudio en la Universidad de Western Ontario llevo a cabo una encuesta a 316 participantes de diversas facultades tanto entre diferentes miembros que van desde estudiantes de posgrado hasta miembros del profesorado titular, seguida de entrevistas con 10 miembros del profesorado y 3 bibliotecarios para discutir los resultados de la encuesta.

Los resultados sugieren una línea de actuación para los bibliotecarios que trabajan con RI, basada en las percepciones de los participantes sobre los obstáculos al uso (marca, propiedad de los datos, resistencia al acceso abierto (OA), vías alternativas para el autoarchivo) y los elementos de los RI que los participantes disfrutan y encuentran motivadores para su uso (acceso continuado para graduados, disertaciones y tesis, revisiones bibliográficas previas, satisfacción con los mandatos de OA). Los próximos pasos sugeridos para promover la adopción de las RI abarcan una serie de áreas diferentes: el depósito mediado, la aclaración de los beneficios para los miembros de la universidad, la comunicación entre la biblioteca y los usuarios, las funciones de inclusión, la titularidad y la promoción, el cumplimiento de los mandatos de AA y la colaboración.