Cambios estratégicos que las bibliotecas universitarias durante la crisis del COVID-19: Liderazgo y la toma de decisiones en las bibliotecas

Frederick, Jennifer K., and Christine Wolff-Eisenberg. “Academic Library Strategy and Budgeting During the COVID-19 Pandemic: Results from the Ithaka S+R US Library Survey 2020.” Ithaka S+R. Ithaka S+R. 9 December 2020. Web. 6 April 2021. https://doi.org/10.18665/sr.314507

Texto completo

En respuesta a la pandemia de COVID-19, Ithaka S+R encuestó a directores de bibliotecas de todo el país para examinar los cambios estratégicos que las bibliotecas han realizado para seguir funcionando. Un total de 638 directores de bibliotecas respondieron a preguntas sobre el liderazgo y la toma de decisiones en las bibliotecas, la gestión de la COVID-19, las asignaciones y recortes presupuestarios, las adquisiciones de colecciones y los cambios de personal. El cuestionario también se centró en la justicia racial a la luz de las recientes protestas, incluyendo el movimiento Black Lives Matter, y el aumento del enfoque relacionado con la equidad, la diversidad y la inclusión en la educación superior. Este informe se centra en los resultados relacionados con la pandemia del COVID-19, y un próximo informe analizará los resultados de la equidad, la diversidad y la inclusión.

Cuestiones clave:

La pandemia de COVID-19 reforzó y aceleró las tendencias en las inversiones de las bibliotecas hacia los recursos y servicios digitales. Incluso antes de la pandemia, las bibliotecas estaban invirtiendo más significativamente en la compra y concesión de licencias de colecciones digitales, y la gran mayoría de los directores de bibliotecas prevén que esta tendencia, junto con las inversiones adicionales en servicios virtuales, continuará a largo plazo. Dentro de cinco años, los directores esperan que aumenten las asignaciones presupuestarias destinadas a las revistas y bases de datos en línea, los libros electrónicos y los medios de comunicación en streaming, mientras que las inversiones en recursos impresos disminuirán.

Los responsables de las bibliotecas consideran que están bien posicionados y preparados para el cambio de emergencia que supone apoyar la investigación, la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Alrededor del 70% de los directores consideraron que su biblioteca estaba bien preparada para el cambio hacia los servicios virtuales y creían que otros altos cargos también reconocían esta ventaja. Esto puede haber contribuido a que los directores perciban su papel como más valorado que antes, invirtiendo la tendencia negativa de disminución del valor en nuestras encuestas anteriores.

Los directores de bibliotecas priorizaron el bienestar del personal y los presupuestos de la institución en su toma de decisiones. La mayoría pudo cerrar y reabrir la biblioteca física y asignar los cambios a las colecciones, las operaciones y los fondos de personal de forma bastante independiente mientras consultaban a otros líderes dentro y fuera de la biblioteca. Al tomar estas decisiones, los directores trataron de garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados en la biblioteca. Sin embargo, en casi un tercio de las instituciones, las decisiones de asignación de personal las tomaba en su lugar otro grupo de la institución en general. Sólo algo más de la mitad confiaba en las medidas de seguridad más amplias de su institución.

La mayoría de las bibliotecas han sufrido recortes presupuestarios en el presente curso académico y existe una gran incertidumbre sobre la recuperación financiera a largo plazo. El 75% de los directores han trabajado con presupuestos reducidos, con la mayoría de las disminuciones hasta ahora entre el 1 y el 9 % para el año fiscal 2020-2021. Para el 20 % de las bibliotecas en las que el presupuesto del año no se había determinado en el momento de la encuesta, hay indicios de que los directores se han sometido a controles de gastos, necesitando pausar el gasto siempre que fuera posible. La mayoría de los directores de bibliotecas siguen sin saber si el presupuesto de la biblioteca se recuperará después de la pandemia.

Los recortes de personal han afectado sobre todo a los que trabajan en los espacios físicos de las bibliotecas, aunque los directores de las mismas consideran que estos espacios son cruciales para su misión a largo plazo. Los empleados de los servicios de acceso, las instalaciones, las operaciones y la seguridad se encuentran entre los más afectados por los recortes, la reducción de horas y los despidos. A pesar de centrarse predominantemente en la prestación de servicios y recursos virtuales durante la pandemia, y de reducir a su vez el personal dedicado a la prestación de servicios en persona, más de ocho de cada diez directores de bibliotecas siguen considerando que sus locales físicos son esenciales para llevar a cabo sus misiones a largo plazo.