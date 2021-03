Un 25 % de las personas se enteraron de la existencia de un libro que están leyendo o que compraron gracias a la biblioteca

Why and how canadians adquire books

BookNet Canada, marz 2021

En esta encuesta, se profundiza en por qué y cómo los canadienses adquieren libros, desde el conocimiento y la capacidad de descubrimiento hasta las razones por las que los canadienses deciden leer, comprar o tomar prestados libros específicos.

Cuando se preguntó a los lectores cómo se enteraron en general de la existencia de los libros que leían o escuchaban, el 38% dijo que la conciencia se creó en una librería o minorista, el 30% de un autor, el 25% de una lista de bestsellers y el 25% de la biblioteca pública.

Cómo se enteraron los lectores de la existencia de los libros que leían

En 2020, los compradores adquirieron en promedio 1.8 libros impresos, 0.9 libros electrónicos y 0.3 audiolibros en el mes anterior.

Cuando miramos el promedio de libros comprados por formato, vemos que

los compradores de productos impresos compran, en promedio, un mayor número de libros impresos (2,3) que los libros electrónicos (0,5) y audiolibros (0,2);

Los compradores de libros electrónicos compraron un promedio de 2.7 libros electrónicos en el mes anterior, en comparación con 1.2 libros impresos y 0.6 audiolibros; y

Los compradores de audiolibros compraron, en promedio, 2.2 audiolibros, 1.7 libros impresos y 1.6 libros electrónicos en el mes anterior.

Al realizar su compra, alrededor de ocho de cada diez compradores solo compraron un libro (s) (79%). Sin embargo, el 21% compró artículos adicionales que no eran libros con la compra de su (s) libro (s), principalmente comestibles, luego ropa, juguetes o juegos. Y aproximadamente una cuarta parte de las personas dijeron que agregan libros a su carrito en línea para obtener envío gratuito (27%), y aproximadamente un tercio de las personas a veces lo hacen (38%).