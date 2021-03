La Universidad de California y Elsevier anuncian un acuerdo de acceso abierto “revolucionario”

UC secures landmark open access deal with world’s largest scientific publisher

UC Office of the President

Tuesday, March 16, 2021

La Universidad de California anunció hoy (16 de marzo) un acuerdo pionero de acceso abierto con la editorial científica más grande del mundo, Elsevier, para hacer que muchas más investigaciones de la Universidad estén disponibles para personas de todo el mundo, de forma inmediata y gratuita. El acuerdo pondrá más investigación de UC en manos de personas de todo el mundo en un momento en que la colaboración internacional para combatir el COVID-19 ha demostrado el valor del acceso abierto a los hallazgos científicos.

El acuerdo es el más grande de su tipo en América del Norte hasta la fecha, y reúne a UC, que genera casi el 10 por ciento de toda la producción de investigación de EE. UU., Y Elsevier, que difunde alrededor del 17 por ciento de los artículos de revistas producidos por profesores de la UC. El acuerdo duplicará la cantidad de artículos disponibles a través de los acuerdos transformadores de acceso abierto de la UC.

Según el acuerdo de cuatro años, todas las investigaciones con un autor principal de UC publicadas en la amplia cartera de revistas de acceso abierto e híbrido de Elsevier serán de acceso abierto de forma predeterminada. Es el primer acuerdo de este tipo que incluye la publicación de acceso abierto en todas las familias de revistas Cell Press y Lancet, que se consideran entre los títulos científicos y médicos más prestigiosos del mundo. Los investigadores universitarios también podrán leer artículos publicados en revistas de Elsevier.