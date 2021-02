Informe de evaluación de la modernización tecnológica de la Library of Congress

“Library of Congress OIG Releases “IT Modernization Evaluation Report” (Final Report). Library of Congress, 2021

Texto completo

Office of the Inspector General (OIG) contrató a un contratista independiente, Obsidian Global, LLC, para evaluar el plan de la Office of the Chief Information Officer (OCIO) para los esfuerzos de modernización de la tecnología de la información (TI) de la biblioteca. En concreto, Obsidian fue contratada para determinar si los planes de modernización de las TICs de la Biblioteca proporcionan una metodología lógica y medible para garantizar su progreso hacia una infraestructura de TI moderna. Para ello Obsidian comparó los esfuerzos de modernización de TICs de OCIO con las mejores prácticas industriales y federales para la gestión de proyectos, calendarios y costes