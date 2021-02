Perspectivas de los bibliotecarios sobre las colecciones de las bibliotecas universitarias

2019 Academic Research: The Librarian’s Point of View On the Need for Varied Content Types. Library Journal, 2019

La encuesta sobre colecciones científicas ofrece la perspectiva del bibliotecario sobre las necesidades y los retos a los que se enfrentan los investigadores cuando descubren y utilizan la abrumadora variedad de información disponible. El informe identifica los problemas fundamentales a los que se enfrentan los investigadores y las soluciones que facilitan el acceso a múltiples formatos y a la información adecuada.

El problema fundamental es que cada vez hay más canales y formatos para la comunicación académica: blogs, vídeos, documentos de trabajo, etc. (el 88% de los bibliotecarios universitarios encuestados están de acuerdo con esta apreciación). Esta prevalencia de contenidos crea varios retos tanto para los usuarios de la biblioteca como para las propias bibliotecas.

Para los usuarios de las bibliotecas (estudiantes, profesores, etc.), se ha vuelto difícil encontrar toda la información que puede ser relevante para su investigación o estudio porque tiende a estar dispersa en muchos formatos y lugares diferentes. Al mismo tiempo, puede ser difícil para determinar qué fuentes de información son precisas, fiables y/o dignas de confianza, y cuáles no (el 95% de los encuestados está de acuerdo con esta valoración).

Los usuarios, especialmente los estudiantes, necesitan equilibrar esto con la capacidad de reunir una variedad de de puntos de vista y ser capaces de sacar sus propias conclusiones, desarrollando así importantes habilidades de pensamiento crítico (94% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación).

Para las bibliotecas, la investigación científica se está expandiendo más allá de las tradicionales revistas y monografía a nuevos formatos en constante evolución, y las bibliotecas deben, a su vez, hacer evolucionar sus colecciones (el 87% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación).

El hecho de que el contenido y el formato más apropiados varíen en función del investigador y de la naturaleza de la obra, complica la situación. dependiendo del investigador y de la naturaleza de la investigación (el 98% de los encuestados de acuerdo con esta apreciación). Al centrarse en los formatos tradicionales, las bibliotecas pueden no estar ofrecer el tipo de contenido más apropiado para cada usuario.

Dado el valor del uso de múltiples tipos de contenido en la investigación, ¿qué tipo de bases de datos de investigación consideran más valiosas los bibliotecarios y los usuarios de las bibliotecas? En última instancia, las bases de datos multiformato resuelven muchos o la mayoría de estos problemas. Esencialmente, tener todas las bases de datos y contenidos de una biblioteca en una sola plataforma simplificaría la administración de recursos electrónicos (el 66% de los encuestados está de acuerdo con esta valoración). Y el acceso a una base de datos de investigación multidisciplinar y multiformato ayudaría a los usuarios de la biblioteca a descubrir y utilizar los contenidos más relevantes y fiables (el 67% de los encuestados está de acuerdo con esta valoración). La encuesta también reveló que cuanto más pequeña es la institución, mayor es el acuerdo con esta afirmación. Existe un acuerdo aún mayor sobre el valor de una base de datos multiformato específica para cada disciplina.

En última instancia, el profesorado universitario utiliza una variedad de recursos en su enseñanza y aprendizaje, incluyendo revistas, libros, tesis, etc., mientras que también la mayoría consideran positivamente el valor de que los estudiantes utilicen una variedad de recursos en sus estudios de estos materiales mediante el uso de bases de datos multiformato que puede ayudar a los usuarios de la biblioteca a acceder a la información adecuada.

