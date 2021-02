Openjournals.nl: plataforma para las revistas académicas holandesas de la ruta diamante en Humanidades y Ciencias Sociales

Openjournals.nl

Con siete revistas científicas del ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades se ha lanzado hoy la plataforma de acceso abierto Openjournals.nl. Esta nueva plataforma de fácil acceso ofrece a las revistas publicadas en los Países Bajos la posibilidad de publicar en acceso abierto. El desarrollo de esta plataforma ha sido posible gracias a una subvención de la NWO.

En los últimos años, la búsqueda del acceso abierto al 100% se ha dirigido principalmente a las grandes editoriales internacionales que se centran sobre todo en la Ingeniería, las Ciencias Naturales y las Ciencias de la Vida. En los Países Bajos sigue habiendo muchas revistas científicas independientes, sobre todo en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales. A menudo ha resultado difícil para estas revistas de alta calidad hacer la transición al acceso abierto. Openjournals.nl ofrece una solución a este problema.

La infraestructura técnica de la plataforma es proporcionada por el Cluster de Humanidades de Humanities Cluster of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) y ofrece un sistema de publicación y envío de contenidos totalmente abierto. El sistema utiliza un modelo de publicación de la ruta diamante. Esto significa que los autores no tendrán que hacer frente a los costes de publicación. Los financiadores de la investigación y las instituciones académicas participantes apoyan las publicaciones en la plataforma con una financiación sostenible y transparente. La plataforma se inspira en ejemplos exitosos de Dinamarca y Finlandia.

En el momento de su lanzamiento, se incluirán siete revistas en Openjournals.nl, pero la intención es ampliar esa lista hasta al menos a 40 revistas en un plazo de tres años. Openjournals.nl ha sido posible gracias a una subvención de la NWO y es una de las medidas de apoyo que la NWO está tomando para facilitar la introducción del Plan S para los investigadores de las instituciones académicas holandesas. Los nuevos requisitos de acceso abierto de la NWO se introducirán por etapas a partir del 1 de enero de 2021.