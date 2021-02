Libros de acceso abierto en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales: una ventaja altmétrica para el acceso abierto

Taylor, M. Open Access Books in the Humanities and Social Sciences: an Open Access Altmetric Advantage. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03735-8

En la última década han surgido dos fenómenos significativos en la comunicación de la investigación: el aumento de la publicación de acceso abierto (OA) y la evidencia del intercambio en línea en forma de altmetrics. Se ha estudiado poco el efecto del acceso abierto en el intercambio en línea de artículos de revistas, y aun menos en el caso de los libros. Este trabajo examina las altmetrías de un conjunto de 32.222 libros (de los cuales el 5% son de acceso abiero (OA) y un conjunto de 220.527 capítulos (de los cuales el 7% son de OA) indexados por la base de datos académica Dimensions in the Social Sciences and Humanities. Tanto los libros como los capítulos de AA tienen un uso significativamente mayor en las redes sociales, una mayor cobertura en los medios de comunicación y en los blogs, y pruebas de mayores índices de impacto social en los documentos políticos. Los capítulos en OA tienen mayores índices de cobertura en Wikipedia que sus equivalentes sin OA, y es más probable que se compartan en Mendeley. Incluso dentro de las Humanidades y las Ciencias Sociales, las diferencias disciplinarias en la actividad altmétrica son evidentes. El efecto se confirma en el caso de los capítulos, aunque los problemas de muestreo impiden llegar a una conclusión firme de que el OA facilita la atención adicional a nivel de todo el libro, la aparente ventaja de las altmétricas de OA sugiere que el movimiento hacia el OA está aumentando el intercambio social y un impacto más amplio.